Yeni anayasa şart

Geçen hafta konu Erdoğan tarafından önceki beyanlarıyla çelişkili biçimde gündeme getirilince yazdığımız ilk yazıda AKP’nin dini siyasete alet eden bir parti olarak “Ayasofya’yı açmaya çalışmayı” istediğini, ama bunu “gerçekten Ayasofya için” istemediğini, sadece bu konuyu da “iktidarda kalma siyaseti”ne malzeme yaptığını ve yapacağını yazdık.

Ardından çok şey yazılıp söylendi.

Bazı “bilen” gazetecilere Ayasofya’nın 1980’de Demirel tarafından zaten ibadete açıldığı her nasılsa “unutturuldu”.

Liberaller “cami de olsun, kilise de olsun” dediler.

Kemalistler klâsik teraneyi çaldılar.

Ekonomiden bakan renksiz zavallılar ise, adeta “ziyaretçilerden para alınmaya devam edilsin de içinde ne olursa olsun” havasındaydı.

Ardından iktidarın ortağı Bahçeli rolü çaldı ve çan sesini nereden çıkardıysa “çan sesi değil Allah’ın izniyle ezan sesi yükselecektir” dedi. Ama açıklamasında CHP’ye yüklendi.

Son olarak önceki gün CHP sözcüsü Faik Öztrak, Ayasofya’nın ibadete açılması tartışmalarına yönelik soru üzerine, “Saray yönetimi ne zaman başı sıkışsa Ayasofya’yı ortaya atıyor. On sekiz yıldır iktidardasınız, tek adam parti devletini de kurdunuz. Tek adamın bir kararnamesine bakar iş. Bunu daha fazla istismar etmeyin, üzerinden siyaset yapmayın. Açacaksanız, açın.” dedi.

Ve perde kapandı…

Şimdi Ayasofya açılsa ne olur?

Açılmış olur. Fethe değer veren herkes için müthiş bir şeydir.

Ama siyaset ne yapar? Bu “manevra”lar AKP’nin ve diğerlerinin ne işine yarar?

Siyaset zaten allak bullak.

Her şey yeniden şekillenecek.

Zira bir taraftan Adalet Bakanı bile seçim kanunundan ve yüzde on barajından şikâyetçi. Ama on sekiz sene sonra. Hem de Anayasa’daki ve kanunlardaki ideolojik siyaset zorlamasından hiç bahsetmeksizin!

Diğer yandan anketler iktidar blokundaki çöküşü net şekilde gösteriyor.

Taşra’dan Ankara’ya siyasî ziyaretler hızlandı. Yeni partiler de cesaretlenmeye başladılar.

Seçim yakındır. Zamanında da yapılsa yakındır, ama zamanında olmama ihtimali daha yakındır.

Bu seçim Demokratlarla antidemokratlar arasında olacak. Bütün partiler kendi içinde sancı çekecek ve demokrat ve antidemokrat çocuklar doğuracak.

AKMHP bloku kendi içinde çatlamazsa “eski CHP” üzerinden “yeni CHP”ye vurmaya devam edecek. Bu tabloda milletin kafası yine karışacak.

Ortaya çıkan sonuç milleti yine memnun etmeyecek.

Sebebi belli: İdeolojik devlet yapısı partileri münafıklaştırıyor, fikirlerini ifade etmek hususunda rahat bırakmıyor.

Dindar kılıklı siyasetçiler de dini–haşa–tepe tepe kullanıyor.

Bize yeni Anayasa şart.