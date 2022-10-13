Yeni Asya’nın siyasetlerle ilişkileri

Bugün, dünkü yazımızdaki prensipler ve tasnif çerçevesinde, siyasetin yakın geleceğine ve Yeni Asya’nın siyasetlerle ve bilhassa sol siyasetle ilişkilerine bakalım (siyasette sağ-sol ayrımının yetersizliğini de hatırda tutarak):

Ağzıyla kuş tutma kabiliyeti kazandığında dahi “tek başına iktidar” olamayacağı -hatta kendisi için de- açık olsa bile, CHP’yi, siyasette “yok saymak” ya da görmezden gelmek anlamlı olmadığı gibi mümkün de değil.

O halde eski ve yeni CHP’nin ve şimdiki lider kadrosunun dinî özgürlükler ve demokratikleşme ve bilhassa Türkiye’yi sosyalist ve hatta komünist kökenli jakoben laiklikten çıkarıp daha ehveni olan demokratik laikliğe geçirme konusunda neler söylediğini ve neler vadettiğini dikkatle izlemek ve olabildiğince hayra yönlendirmeye çalışmak, samimi dindarlığın da hakiki demokratlığın da gereğidir.

Ayrıca, AKP’nin gidişinden sonra, CHP’nin, Altılı Masa eliyle veya başka bir vesileyle, bir süreliğine, bir tür iktidar ortağı olabileceği de anlaşılıyor. O halde, asıl iş, bu ihtimalin risk ve avantajlarına odaklanmak olmalı.

Sol siyasetin son kırk yılında, on civarında partide, onlarca kişi, bir lider adayı olarak öne çıktı. Bunların bazıları katı jakoben laikliği ve inkılapçılığı temsil ederken bazıları nisbeten daha demokrat bir siyaset takip etti. Günümüzde gele gele iş –şimdilik- CHP’de ve Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde toplulaştı (Hatırlayalım; 2002’de bütün o eski partiler baraj altı kaldı/bıraktırıldı ve sadece AKP ve CHP TBMM’ye girdi.).

Yani sol siyasetteki jakoben ve demokrat renkler arasındaki çekişme günümüzde esas olarak CHP içinde sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu da başlangıçtaki görünüşü itibariyle sol siyasetin son kırk senede ürettiği onlarca kişiden biri gibi idi. Fakat her nasılsa kendisi –yine şimdilik- CHP üzerinde diğerlerinden farklı ve daha özel bir güç ve karizma elde etmiş durumda. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu’nu, sol siyasetin geleneksel gerilimleri ve kendisinin bu çatışmalardaki rolü ve tercihi açısından da diğerlerinden ayırmak şart.

Baştan söyleyelim; Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin dönüşüm sürecinin başından ayrılıp cumhurbaşkanı adayı olması, bizce, bilhassa CHP’nin olumlu yöndeki evrilme sürecini durdurabileceği için yanlış olur. Zira bizce CHP’nin dönüşmesi orta ve uzun vadede AKP’nin devrilip dağılmasından daha az önemli değil.

Erdoğan’ın yerine seçilecek olan cumhurbaşkanı parlamenter sisteme dönülünceye kadar hükümet başkanı ve icracı cumhurbaşkanı olmayı sürdürecek. Dolayısıyla kurumsal bir işbirliği demek olan koalisyona burada şeklen ihtiyaç yok. Ama o yeni dönemde bilhassa AKP’yi bürokraside de yenebilmek için, yeni cumhurbaşkanının, ekibini en geniş bir yelpazeden ve liyakat esasıyla seçmesi lazım. (Altılı Masa bunun olumlu sinyallerini veriyor.).

Bu geçiş döneminde Meclisin işi de sadece Anayasa ve kanun yapmak ve cumhurbaşkanını ve hükümetini yönlendirip denetleyip sınırlandırmak olacak ve dolayısıyla orada da bir “koalisyon mecburiyeti” olmayacak. Ama çeşitli konularda sık sık işbirlikleri ortaya çıkacak. Bu alanda, bilhassa yakın geçmişin denetlenmesine ilişkin yargısal süreçler ve AKP’nin çözülme süreci de önemli bir rol oynayacak.

O halde “eski CHP’li”likten şimdiden istifa etmiş olan ve aday olursa muhtemelen partisinden de istifa edecek olan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan, -seçilebilirse- bilhassa parlâmenter demokrasiye dönüşe kadar geçecek olan ve inşallah kısa sürecek olan dönemde, bir koalisyonu temsil eden bir icracı cumhurbaşkanı olarak, Yeni Asya’nın bakış açısı ve prensipleri açısından ne istenip istenemeyeceği ve ne beklenip beklenemeyeceği önemli.

Bu yönlerden geçmiş koalisyonlara baktığımızda, “CHP zihniyeti”nin, demokratlarla birlikte iktidar olduğu dönemlerde dinî konularda ve AB üyelik süreçlerinde “Kemalistçe şahinlik” yapamadığını biliyoruz.

Buna karşılık, CHP’nin, ne idüğü belirsiz partimsi oluşumlarla koalisyonlar kurduğu dönemlerde ve demokrasi açısından parantez sayılan ara dönemlerde, “şimdilik izinde eski zinde” güçlerin de desteği ve katkısıyla, vesayet siyasetini kolaylıkla yürütebildiği malum.

O halde, yakın gelecek açısından, yeni cumhurbaşkanının, sistem revizyonunda ve dinî-ideolojik meselelerdeki tavrı ve Türkiye’nin demokratikleşmesine yapacağı katkı şimdiden tesbit edilmeli ve tahkimat yapılmalı.

Bu açıdan bakıldığında ana gündem konuları şunlar:

1- Altılı Masa’nın Türk Milliyetçiliğine yatkın ayağı ile Kürt Milliyetçiliğinin etkisindeki seçmen arasındaki gerilimin olabildiğince çözülmesi.

2- Altılı Masa’nın bilhassa eski AKP mazisi sebebiyle “dindar görünümlü” kanadının dini siyasete alet etme riskinin bertaraf edilmesi.

3- AKP artığı bürokratın yeni siyasete ayak uydurabilmesi için atılması gereken adımların doğru tesbiti.

4- En önemlisi de AKP’nin şiddetle uygulayacağı Emevi Siyasetine karşı uyanık olunması ve Altılı Masa’nın AKP aleyhine duruşunun din ve dindarlar aleyhine duruş gibi gösterilmesinin engellenmesi.

Bütün bunlar ve daha fazlası için Altılı Masa’nın ne milliyetçi ayağının ve ne de bir kısmı eski AKP’li dindar görünümlü üyelerinin yapabileceği fazla bir şey -maalesef- yok.

Bu dönemde bütün bu konularda asıl görev Demokrat Parti’de ve onun idealist istinat noktası olan Yeni Asya’da.

Bu sebeple de Demokratlar için “doğru idealler”, “doğru söylem” ve “doğru temsil” şart.

Yine bu sebeple Yeni Asya için de, bilhassa yerelde -parti ayrımı da yapmaksızın ama DP’ye özellikle dikkat ederek- yönlendirici siyasetçi ziyaretlerinin sıklaştırılması şart görünüyor.