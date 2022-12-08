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8 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Yeni dönemde yeni dostluklar

Ahmet BATTAL
08 Aralık 2022, Perşembe
Seçim süreciyle birlikte yeni girilen dönemin bazı ilginç özellikleri var.

Bizce en ilginç olanlarından biri de siyaset dışı sonuçları.

Yani seçimin sonucu ne olursa olsun değişmeyecek olan bazı sonuçlar. 

İşte bu yeni sonuçlar yeni dostluklar doğuruyor ve yeni dostluklardan doğuyor. Şöyle:

AKP iktidarına karşı mesafeli durabilmiş olan dindarlar ve dinî gruplar açısından yepyeni bir muhatap kitle ve dolayısıyla yeni bir dine hizmet alanı ortaya çıkıyor ya da gelişip serpiliyor. 

AKP’ye oy vermiş olmayan ama ölümden sonra bir hayatın varlığına inanan ve ölüme karşı nasihatçi arayan geniş kitlelerin dinî nasihat ihtiyacını bu gruplar karşılayacak. AKP’ye mesafeli ailelerin çocuklarının “… abisi” ihtiyacını bu gruplar karşılayacak. 

Zira AKP’nin yıllardan bu yana adeta şeytan ilan ettiği bu büyük kitle, AKP’den beslendiğini düşündükleri cemaat ve tarikatları dine hizmet hususunda yeterince samimi görmüyor. 

Dolayısıyla bu grupları dinî nasihat kabiliyetine de sahip görmüyor.

Bu sebeple de dinî meselelerde onları muhatap almak istemiyor. 

Bu kitlenin önemli kısmı, maalesef camilerin de siyasete alet edildiğini düşünüyor ve bu sebeple Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle verilen din hizmetlerine de sıcak bakmıyor. 

Bu kitlenin dinî nasihatçı ihtiyacı için geriye tek bir alternatif kalıyor: AKP’den uzak durabilmiş dinî gruplar ve ekipler. 

Yeni Asya okuyucularının bulundukları merkezlerde ekipler oluşturarak yaptıkları bazı sosyal ziyaretler bir yönüyle siyasi irşat faaliyeti ve bu sebeple kıymetli. 

Ama asıl büyük hizmet o ziyaretlerdeki muhatapların ve ailelerinin dinî nasihat ve nasihatçi ihtiyacını yakından görüp karşılamaya çalışmaları. 

Bu ziyaretler bu sebeple önemli bir manevi çekirdek hükmünde. 

Kurulan yeni ilişkilerde sohbetlerin güncel konusu siyaset de olsa muhataplar rahatsız olmuyor. Zira o muhataplar bu ziyaretlerde “potansiyel bir siyasi rakip” değil “hayırda duacı samimi bir ekip” görüyor. 

Bu büyük hayır kapısını sonuna kadar açmak ve iman takviyesinde ihlasla kullanmak lazım. 

Benzer durumu biz de görüyoruz. 

Yazılarımızı WhatsApp uygulamasındaki “durum” sekmesi üzerinden de paylaşıyoruz. 

Telefon rehberimizde kayıtlı bazı kişiler Yeni Asya’daki yazılarımız sebebiyle daha yakın dost olmak isteklerini hissettiriyorlar. (Bunların bir kısmı Yeni Asya’nın eskiden de okuyucusu idiler.)

Zira biliyorlar ki siyaset yazıyoruz ama siyasi maksadımız yok. Biz de farkındayız onlar da.

Bu samimiyet ve yeni dostluklar, asıl meselemizi gündem yapabilmemiz için de kıymetli zeminler.  

Yeter ki bulutlar dağılsın. Haydi gayret. 

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