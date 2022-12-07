Bir zincir mağaza yöneticisinin iktidarla ilişkilerinde dikleşmesinin veya dik durmasının ardından yaşanan sosyal depremler, bu günlerdeki kırılmaları ve aslında derinlerdeki fay hatlarını ve direnç noktalarını gösteriyor ve hepimize ibret dersi veriyor.

Dün olayın “cemaat boyutu”nu yazdık. Bugün başka bir yönüne bakalım.

“AKP’nin yöneticilerinden birinin dediğine göre” denilerek verilen haberler artmaya başladı. (Bu tür haberlerin ne anlama geldiğini haberciler de okuyucular da bilir.)

Bu haberlerden birinde, iş dünyasında dik duranlar ya da diklenenler için “yeni döneme yatırım yapıyor olabilirler” ifadesi geçiyordu. Yani “iktidar gidici, bari yeni gelene hazırlık yapalım” fikri depreşmiş.

Zincir marketlerin ve diğer büyüklerin devletle ve devletin iktisadi hayata ilişkin tercihleriyle elbette ciddi bazı bağları vardır. İktidar değişikliğinden şu ya da bu şekilde etkilenecek olmaları normaldir. Dolayısıyla yeni iktidara göre bazı pozisyon değişiklikleri yapmaları da normaldir.

Ama bu ölçüde yüksek bir kırılmaya sebep olacak ölçüde restleşmeleri de gösteriyor ki; aslında iktisadi devlerle devlet arasında, olması gerekenden ve makul devletlerde olması beklenenden daha yoğun bir ilişki var.

Sebebi belli: Kayıt dışı ekonomiden kayıt dışı derin siyasete derinlerden kayıt dışı akan paralar.

“Doğru olamaz, denetleniyorlardır. Hem kim onların kirli parasını ne yapsın, zaten devlet partilere hazine yardımı yapıyor, ihtiyaçları mı var” cümleleri bilhassa Türk siyasetinde hırsın ve hırsızın gücünü bilmeyen optimistlerin bakışının açısının saftiriklik ürünüdür.

Siyasetteki ve büyük ekonomideki kayıt dışılığı ve diğer kirli para kaynaklarını denetleyecek bir Devlet daha anasından doğmadı! (Altılı Masanın “denetlenen yeni tip devlet ve siyaset” vaadi, bu sebeple de kıymetli ve biz de izliyoruz.)

Bizde Devlet’in adamları birazcık dik duranlara şunları söylüyor:

“Türkiye Yüzyılı vizyon belgesi, bağımsız dış politika hamleleri, yerli ve milli politikalarla KIZILELMA yürüyüşünün içeride ve dışarıda belli çevrelerde oluşturduğu rahatsızlığın farkındayız. Türkün bu şanlı yürüyüşünü mümkünse kesmek, değilse geciktirme adına durumdan vazife çıkaranlar da olacaktır. Görünen o ki BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç bu göreve talip olmuştur. BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç denen şahıs Liderimizin açıklamalarını üstüne alıp çıkmış haddini aşan bir üslup, tavır ve tarzda açıklamalar yapmıştır. Seni ve senin gibi sıyırtmaları uyarıyorum; Vatandaşı zor durumda bırakacaksınız Liderler uyarınca da çıkıp kabadayılık yaparcasına açıklama yapacaksınız öylemi; kime kimlere hangi güce güveniyorsanız bütün güvendiğiniz güçlerle birlikte hepinize diyorum tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur. Bu memleketi bu sokakları siz siz olun sakın sahipsiz sanmayın. Bilinmelidir ki bu mücadele hiç bitmeyecek, ancak güçlü Türkiye’nin yükselişine kimse set vuramayacaktır.”

Doğu’daki tepelerde büyük harflerle yazılı duran kızılelmaya doğru kıvıra kıvıra gidilen “yükseliş yolu”nda başı dönenler araçtan iniyorlar. Ama ininceye kadar yedikleri dayağın haddi hesabı yok.

Hiç binmemiş olan bizim gibiler ise uzaktan seyrediyor ve “keşke sözümüzü duyup dinleselerdi de binmeselerdi” diye hayıflanıyor.

Birileri de kışlarda gece gezip “vefanın bozaaaa” diye bağıran satıcılar gibi “vesayet bitirdiiiiiik” diye gece yaygarası yapıyor.

Bakalım demokratik devlet hayallerine AKP balonuyla kar yağdırılan millet bu boza satıcılarına ne kadar itibar edecek?

