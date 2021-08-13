Yeni ırkçılık dalgası

Evimizin yakınında park etmiş halde duran bir atık toplama el arabasının duvarında, pek de sevimli olmayan bir hayvanın resmi ile birlikte yer alan “ya sev ya terk et” yazısını her gördüğümüzde duygularımıza dayalı hükmümüzü tekrar ve tekrar pekiştirip inanç haline getiriyoruz:

“Irkçılık kötüdür. Milliyetçilik sosuna bulanmış olarak servis edilen ‘kılıflı ırkçılık’ daha kötüdür.”

Ülkemize göçler ve Elmadağ’da yaşanan provokasyon gibi riskler sebebiyle konu yeniden gündemde.

Ve öyle görünüyor ki bu konu sadece bizim değil tüm dünyanın ana gündemi olmaya devam edecek.

Ölçülere ihtiyaç var:

Yabancı ile vatandaş arasında hukukta bazı farklar olması normaldir.

Zira vatandaşlık elbette bir haktır ve bazı yükümlülüklerin karşılığıdır. O yükümlülüklerin altına girmeyen yani henüz girmiş olmayan ya da girmeyi reddeden birileri ile vatandaşlar arasında haklar yönünden bazı farkların olması yanlış değildir.

Zira bu dünya “nimet külfet dengesi”ne göre dengelenir. Ama bu durum devlete karşı haklar yönünden geçerlidir. Devletle doğrudan ilgisi olmayan haklar açısından durum hiç de böyle değildir.

Hangi haklar devlete bağlıdır?

Yabancıların Türkiye’de çalışma ve yerleşme haklarının kanunla düzenlenmiş olması bu hakları devlete bağlı haklar haline getirir mi?

Bize göre; hayır, getirmez.

Devlet memuru olma hakkı ya da askerlik hakkı vatandaşlıkla doğrudan ilgilidir.

Ama çalışma hakkının ve yerleşme ve seyahat hakkının vatandaşa tahsis edilmesi doğru değildir.

Elbette bu ve benzeri konularda bazı sınırlar konulabilir ve hatta konulmalıdır.

Elbette yabancılar için bazı özel güvenlik tedbirleri alınabilir ve alınmalıdır.

Meselâ yabancı araç Türkiye’de trafik suçu işlediğinde cezası yüksek de olabilir ve ceza ödenmedikçe trafikten men edilmesi mümkün olabilir.

Ama ölçülülük hukukun ve devletin en temel özelliğidir. Her tedbir ölçülü olmalıdır.

Bu durumda ülkemize silâhsız olarak giren ve silâhsız olarak ülkemizde bulunan kişilerin kadın mı erkek mi, genç mi yaşlı mı ya da evli mi bekâr mı olduğu gibi hususların hiçbir önemi yoktur.

Menfiye dönen milliyetçilik yangını geçen yüzyılda dünyayı iki kere ve üstelik Avrupa’dan başlayarak yaktı.

Şimdi de Güney Amerika, Afrika ve Asya’da bu yangını çıkarmayı isteyenler var.

Sebepleri ne kadar haklı görünürse görünsün, sonucu vahimdir.

Bize düşen yangına körükle gitmemek, gidenleri uyarmaktır.

Görevimiz devleti ve diğer sorumluları sağduyuya dâvet etmektir.

İşimiz provokasyonlara alet olmamak ve alet olması muhtemel kişileri uyarmaktır.

İş işten geçmeden.

