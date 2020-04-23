Yeniden açılan Meclisin yüzüncü yılında

Bundan yüz sene önce Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadı. Açıldı diyenler bilerek ya da bilmeyerek yanlış söylediler. Hem de bilhassa seksen senedir süregiden benzer birçok yanlış gibi bu yanlışı da tekrar ettiler.

Bu cümlede iki yanlış var:

Birincisi 23 Nisan 1920’de açılan Meclisin adında o tarihte “Türkiye” kelimesi yoktu. Zira o tarihte henüz bu isim bir Devletin ve hatta bir “ülke”nin adı değildi. Demek ki açılan şey “TBMM” değildi.

İkincisi Meclis o gün “ilk defa” açılmadı. Zaten bir devletimiz ve bir Meclisimiz vardı. Osmanlı Devleti’nin Meclisi savaş ve mütareke şartlarında İstanbul’da toplanamaz hale gelince bu kere Ankara’da toplandı. Sadece İstanbul’dan gelebilenlere Kuva-yı Milliye’den ve saireden de ilâveler yapıldı ve bir tür Kurucu Meclis görevi gördü.

Zaten ilk çıkardığı Kanun da bir Anayasa değildi. Teşkilât-ı Esasiye Kanunu adıyla bir Anayasa’yı 1921’de çıkardı. O tarihe kadar da 1876 tarihli eski Anayasaya bağlı kaldı.

Oysa hâlâ birileri çocuklarımıza “TBMM 1920’de açıldı” diye öğretiyor. Elli sene önce bize öğretildiği gibi.

Bu iki hatanın halen de sürüyor olması bile bu günü bir “bayram” olarak kutlamayı henüz hak etmediğimizi gösteriyor.

Çünkü:

- Ankara’daki Meclisin yüzüncü yılındayız, ama millet hâlâ hâkimiyeti gerçek anlamıyla kendi eline alamadı.

- Hâlâ her şeyi Atatürk’e borçlu olduğumuzu söyleyen bir ideolojiyle yüklü bir Anayasamız, kanunlarımız ve hukuk düzenimiz var. Bu “yüklü”lük durumu elbette milletin zihnine de sirayet ediyor veya ettiriliyor.

- Hâlâ devlet, mazideki hataları sebebiyle milletinden özür dilemeyi ve barışmayı başaramamış durumda.

- Hâlâ Meclisimiz “tek adam”lardan kurtulabilmiş değil. Ölmüş tek adamlar ile yaşayan tek adamların Meclis üzerindeki tek adamlık kapasitesi mukayese ediliyor o kadar.

- Hâlâ darbe korkusu bitirilebilmiş değil. Aksine darbe korkusu “…öcü” korkusuna dönüştürülmüş.

- Hâlâ millet gerçek anlamda kendisine vekil seçme kapasitesine erişebilmiş değil.

- Hâlâ milletvekilleri gerçek anlamda milletin vekilleri olmayı başarabilmiş değil.

Böyle geçti bir yüz yıl.

Gerisi de böyle mi geçecek?

Hayır! Bir somun ekmekle uyutulan bu milletin ekseriyeti eninde sonunda uyanacak ve ekmeğinin peşinden gitmek yerine hürriyetinin ve insaniyetinin ardına düşecek.

İşte o zaman TBMM gerçekten “açılmış” olacak.