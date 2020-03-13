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13 MART 2020 CUMA - YIL: 51

Yeşil yolun adaleti

Ahmet BATTAL
13 Mart 2020, Cuma
Ön not: Bu yazı yaklaşık iki yüz musallinin gözyaşlarıyla yazılmıştır.

Önceki gün ikindi vakti Ankara’nın Ortaköy Kabristanı’nda bir cenaze namazına ve defin merasimine iştirak ettik. 

Garip duygular içinde bulunduk ve ayrıldık. 

Mevta, 28 Şubat döneminde başörtüsü yasaklarına karşı dik durmuş ve bu sebeple avukatlık bile yapamamış, ama üç değerli evlât yetiştirmiş bir hukukçu olan Süheyla Tercan idi. Allah rahmet eylesin.

Eşi Prof. Dr. Erdal Tercan Anayasa Mahkemesi üyesi iken 15 Temmuz’da darbeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle ve suçüstü hükümlerine göre bir gün sonra evinden gözaltına alınıp tutuklanmış ve daha sonra hakkında “terör örgütü üyeliği”nden açılan dâvâda on buçuk yıla mahkûm edilmiş bir hukukçu. 

Hatırlayacaksınız. 12 Şubat 2020 tarihli yazımızda bazı örnekler vermiştik. Bunlardan biri de bize o meş’um “bandrol yasağı”ndan sonraki “devlet tekeli”ni kaldıran iptal kararının müjdesini veren Prof. Tercan idi. 

Şunları yazmıştık: “Bir Anayasa Mahkemesi üyesi örgüt üyesi olmaktan ceza alıyor, ama iddianamesinde, dosyasında ve kararında tek bir somut suç eylemi ile dahi ilgili hiçbir bilgi, beyan, delil yok. Cemaat mensubiyetini gösterdiği iddia edilen deliller ‘suç’ için yeterli görülüyor ve terör örgütü üyeliğinden ceza alıyor.” 

Bugün işin bu kısmını yazmayacağız. Sadece linki verelim:

https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/el-ayak-cekilince-2_512381

Tercan kanserden vefat eden merhume eşinin cenazesine, uzak bir cezaevinden ve on jandarma eşliğinde getirildi. Kendisi ve ailesi merhumenin istikbalinden emin ve metin idi. Cenazeye iştirak eden yaklaşık yüz erkek ve yüz hanım ise gözyaşlarını içlerine akıttılar. 

“Neden yasak olsun ki” diyen bir Allah kulu yoktu, ama Tercan’a sarılan yaşlı annesinin fotoğrafını çeken bir akrabanın telefonundaki fotoğrafları “fotoğraf çekmek yasak” diyerek sildiren bir “dev… muhafızı” da oradaydı. 

1992’de Özal tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan, ama kanunî şartları taşımadığı gerekçesiyle Başkan Yekta Güngör Özden ve üyelerin direnciyle karşılaşıp istifa ettikten sonra 1996’da kahrından vefat eden Prof. Dr. Süleyman Arslan’ın yerine yine Özal tarafından 1993’te AYM üyeliğine atanmış olan Prof. Dr. Sacid Adalı ve onun mesai arkadaşı eski AYM Başkanı Haşim Kılıç da cenazedeydi. 

Bir “miktar” “sivil görevli” vardı. Bir hayli akrabası vardı. Bir avuç dostu gelebilmişti. Biliyoruz, ayakları başka yerde olan başka bazı zayıf dostlarının da en azından gönlü oradaydı. 

Ama, çok değil, dokuz sene önce Tercan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandığında, Mahkemedeki yemin törenine katılabilmek için “adamını bulmaya” çalışan taklacılar törende yoktu.

Eski mesai arkadaşları, eski öğrencileri, eski meslektaşları da yoktu. Medya da yoktu. Memlekette de yok zaten. 

Jandarmaların komutanının gözlerinden kalbine nüfuz ettik. Kalbi “Neydi ki bu çileli hanımın günahı” diyordu. Gözleri “Neden bu devlet bir türlü tam adalete ulaşamıyor”u parlıyordu.

Kendimizi, jandarmaları, bu dönemin seyircilerini, hâkimlerini ve mahkûmlarını … Yeşil Yol’da gördük. 

Bilirsiniz, bu film, masum olduğunu net şekilde gördüğü evliyayı göz göre göre elektrikli sandalyeye götüren gardiyanın Felekten “ölememe cezası” almasını anlatır. 

Bazen ölebilmek bile bir nimet olabilir. 

Hele zalimce yaşamak yerine masum ve mazlum ölebilmek…

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