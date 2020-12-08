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8 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Yetenek Kapısı Org!

Ahmet BATTAL
08 Aralık 2020, Salı
Bir üniversitenin Rektörü hocalara şöyle bir mail gönderiyor:

Saygıdeğer Hocalarım,

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla tüm üniversitelerde yaygınlaştırılan kariyer merkezlerini desteklemek için hayata geçirilen, çevrimiçi kariyer platformu “Yetenek Kapısı”nın pilot uygulamasına Eylül 2019 itibarıyla başlanmış olup, üniversitelerin hizmetine sunulmuştur. Yetenek kapısı platformu ile öğrencilerimize ve mezunlarımıza staj imkânı ve iş bulma fırsatı sunulmakta, öğrencilerimiz iş dünyası ile doğrudan buluşturulmaktadır.

Üniversitemiz Kariyer Merkezi, ilk günden beri Yetenek Kapısını kullanmakta ve gereken işbirlikleri yapılmaktadır. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, hâlen Yetenek Kapısına üye olan öğrenci sayımızın oldukça az olduğu görülmüştür. Sunulan imkânlardan öğrencilerimizin daha fazla faydalanabilmeleri ve üye olmaları için “yetenekkapisi.org” adresine yönlendirilmeleri gerekmektedir. Bu konuda öğrencilerimizde farkındalık oluşturabilmek için, uzaktan eğitim derslerinde, öğrencilerimizin “yetenekkapisi.org” adresine yönlendirilmeleri ve üye olmaları hususunda, siz değerli öğretim üyelerimizin desteğine ihtiyaç duymaktayız. Bilgilerinize sunulur. 

Rektörün yazısının özeti şu: 

Tüm üniversitelerde Erdoğan’ın talimatıyla “kariyer merkezleri” oluşturulmuş. Sonra Külliyede birilerinin talimatıyla bir de bu merkezlerin elektronik ortamda tekleştirilmesi için çevrim içi bir “kariyer platformu” oluşturulmuş. 

Ama üniversiteler ve yöneticileri öğrencilerini bu uygulamaya yönlendirmek hususunda gerekeni yapmamış. 

Rektör de bu durumdan ürkmüş olacak ki gerekeni yapmış olmak için yeniden duyuru yapmış. 

Ama onun aklına gelmeyen bazı sorular bizim aklımıza geliyor. 

Neden tüm üniversiteler, öğrencilerini ve mezunlarını uzantısında “tr” olmayan “yetenekkapisi.org” isminde yani “kökü yabancı” bir web sayfasına yönlendiriyor?

Daha da önemlisi bu uygulamanın dayanağı nedir? 

Bu web sayfasına biz tıkladığımızda karşımıza sadece “giriş / login” alt sayfası çıkıyor. Ana sayfaya ulaşılamıyor. 

Bu giriş sayfasında da özetle “yetenek kapısına hoş geldin, üye ol ve gir” deniyor. 

Ama nereye neden gireceğiz, kişisel verilerimiz kim tarafından ve neden işlenecek, arka planda kim var, dayanak ne, amaç ne, fayda ne, risk ne, KVKK izni alındı mı gibi soruların hiçbirinin cevabı yok. 

Bu uygulamadan YÖK’ün (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının) haberi var mı? 

Bu uygulamadan Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ve Kurumu’nun bilgisi var mı? 

Bu uygulama hangi Kanuna dayanıyor. 

Külliye’de bulunan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi denilen yer işsizliği azaltmakla ve kaliteli istihdamı oluşturmakla görevli bir devlet kurumu mudur? 

İstihdam bu ofisin işiyse Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ne iş yapar? 

Yoksa bu ofis cumhurbaşkanlığına kaynaştırılacak ve orada fokurdatılacak insanları zarf atma yoluyla bulmak için mi vardır?

Cevapların özeti şu: Devlet ayağa düşmemeli. Yapmayın. Yazıktır.

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