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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Yine haklı çıktık -maalesef-!

Ahmet BATTAL
28 Eylül 2023, Perşembe
Biz Türkiye’nin hukuk devleti olmasını ısrarla istedik ve savunduk, savunuyoruz ve savunacağız.

“ETÖ davaları” döneminde birileri bize hem de öyle olmadığımızı bile bile maalesef “ETÖCÜ” bile dedi. Ama değildik. Sadece “hükümet cemaat ittifakı”nın yürüttüğü zulüm tekerine çomak sokuyorduk.

Sonra “FETÖ davaları” dönemine geçildi. Birileri yine bize “siz de …öcüsünüz” dedi. Hem de bile bile ve siyasetin hatırı için. Ama değildik. Biz sadece zulüm değirmeninin koftarası olmaya çalıştık.

Biz özetle dedik ki: 

“Suçlu ile aynı siyasi gruba, aileye, cemaate mensup olmak suç değildir. Bu yargılamalarda, aslında suç işlememiş kişilere ‘cemaat eşittir terör örgütü’ hatalı formülü ile ve kendisi suç olmayan delilleri birleştirip suçlu çıkarmak suretiyle terör örgütü üyeliği suçundan ceza veriliyor. Bu hem Türk Ceza Kanununa, Türk Anayasasına ve hem de vicdana ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırıdır. Toptancı bakışla verilen bu cezalar eninde sonunda orada bozulacak ve sanıklar beraat edecektir. Ama başka suçlar işlemiş olan bazı suçlular da bu vesileyle cezasız kalmış olacaktır.”  

Önceki gün AİHM Yalçınkaya-Türkiye davasında beklenen kararını açıkladı. Maalesef Türkiye’yi yine mahkûm etti. 

Böylece bu dediklerimizde haklı çıktık. İyi ki haklı çıktık. 

O halde başlıktaki “maalesef” neden? 

Birincisi “bu kitlesel zulümler keşke olmasaydı” anlamında. 

İkincisi de memleketimiz bunları ve bundan sonrakileri hak etmediği için. Şöyle ki:

Önceki ihlal kararları hep usuldendi. AİHM haksız tutukluluklar ya da yargılamalardaki usul hataları vb. sebebiyle Türkiye’yi sık sık mahkûm ediyordu. 

Bu kere iş farklı. Denetimden geçerek kesinleşen bir “FETÖ davası dosyası”nda AİHM işin esası hakkında karar verdi. 

Özetle dedi ki: 

“Ortada suç yok, suç için yeterli delil de yok. Bu delillerle bir kişiyi terör örgütü üyesi olarak damgalayıp mahkûm edemezsiniz.”

Üstelik bu bir tür pilot ya da lokomotif dava.

Yani mezurasız “fetömetre”lerle boy ölçülerek verilen çok sayıda mahkûmiyet hükmü hakkında AİHM’den ardı ardına ihlal kararı gelecek. 

Türkiye zaten bir yol ayrımında idi ve iki taraf da çekiştirip duruyordu. Şimdi artık daha fazla direnemez hale geldi. 

Ya Yargıtay AİHM’nin bakış açısını kararlarına yansıtan yeni bir içtihat yapacak ve böylece önceki mahkûmiyetlerin yüzde doksan beşi beraate dönecek. Bu arada bu vesileyle kendisine zulmedilmiş çok sayıda kişiye ve çoluk çocuğuna tazminatlar ödenecek. Ama Türkiye insan haklarına uygun bir anlayışa ve hukuka dönmüş olacak. 

Ya da Yargıtay (ve Anayasa Mahkemesi) önceki yanlış içtihadında ısrar edecek. Ve AİHM’den ihlal kararları sökün edecek. Cemiyet, siyaset, diplomasi gerildikçe gerilecek. 

Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu çelişkiyi görmezden gelecek ve hatta AİHM’nin yargı yetkisini kaldırmayı –bile- tartışıp belki de başaracak(!)

Ve böylece Türkiye Avrupa’dan, Hür Dünya’dan ve medeniyet hedefinden sapacak. 

Bizim için daha da önemlisi, Türkiye, İslam Dünyasına demokratik model ve örnek olma hedefinden dönmüş olacak. 

Böylece Türk Devleti ve Milletimiz bu inadın ve ısrarın ölçülemez ağırlıktaki sonuçlarına katlanacak. 

Ergenekon davaları sürecinde de yazdığımız gibi, birilerinin o günlerden bu yana Türkiye için kurguladığı bilinçli senaryo bu idi. 

İnşallah bu tahminimizde yanılırız. Bari bu sefer yanılalım. 

Bunun için size ne düşer? Yazın yayınlayalım.

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