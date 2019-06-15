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15 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

YÖK denetim yapabiliyor mu?

Ahmet BATTAL
15 Haziran 2019, Cumartesi
Bir Haziran tarihli “Yeni YÖK’ün ve üyelerinin dikkatine” başlıklı yazımızda akademik faaliyet görüntüsü altında yapılan yarı ticarî göstermelik faaliyetlerin akademiyi bozduğunu söyledik ve ilgilileri göreve dâvet ettik.

Kendisinden hiç ummadığımız bir eski dostumuz, yazımıza cevaben, YÖK’ü ve dolayısıyla hükümeti böyle şeylerle eleştirmeye gerek olmadığını yazdı. Fevkalâde üzüldük. Şaşırdık. Yanlışı görmezden mi gelelim? Siyasetçiyi ve bürokratı bunca alkışlayan varken ve tavsiye eden yok iken biz de sadece alkışlamakla mı yetinelim?

Bunları düşünürken önceki gün mail adresimize yine “Akademik İletişim” adlı ve “com” uzantılı adresten, 11-14 Temmuz 2019’da yani topu topu bir ay sonra yapılacak olan “çok akademik” yeni bir Kongreye tebliğle iştirak dâveti geldi. 

Bu sefer adı “UBAK Congress”. Üstelik, her ne demekse “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin akademik katkılarıyla” ve web sayfası bilgilerine göre üniversitenin mekânlarında yapılacak bir toplantı. 

Kongre web sayfasındaki Kurullar listesinde, en başta, hiçbir üyesi olmayan Onur Kurulu’nun “başkanı” olarak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir’in adı yazılı. Her halde haberi vardır. 

Düzenleme Kurulu’nun on iki üyesi var. Bilim Kurulu’nun tamı tamına altmış dokuz üyesi var. 

Ama her nedense üniversitenin kendi resmî web sayfasında 2019 akademik kongreler-sempozyumlar listesinde bu faaliyetin adı bile yok. 

Web sayfası bilgilerine göre, bu akademik(!) toplantıya tebliğle katılıp arkadan dolanmanın bedeli olan üç puanı almak isteyecek olan akademisyenler “A… Eğitim Bilişim Danışmanlık” adını ve “Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü” adresini(!) kullanan bir limited şirketin Elazığ’daki hesabına en az 350.TL’lik kayıt ücretini yatıracaklar. Sonra tebliğ teklifini düzenleme komitesine gönderecekler. Hakem kurulunca incelenecek. Uygun görülürse tebliğ metnini hazırlayacaklar. 

Sonra haydi tebliğ için Bandırma’ya. Bilimsel bir toplantıya katıldıkları için de elbette yol ve otel paralarını kendi üniversiteleri karşılayacak. 

Bandırma’daki üniversite kapılarını tebliğci akademisyenlere açacak ve böylece herkes akademik faaliyet başarısına bir yenisini daha ekleyecek. Ve bunların hepsi bir ay içinde olacak!

Sonra tebliğler, bir internet rivayetine göre 1993’te ve diğerine göre de 1998’de kurulmuş olan B… isimli “Tanınmış Uluslararası” bir yayınevince kitap olarak yayınlanacak. 

Böylece katılanlar akademik başarılarına bir yenisini daha ekleyecek ve akademik unvanlar alacaklar.  

Sayın YÖK Üyeleri, Sayın ÜAK Üyeleri, Sayın Rektörler, bilhassa Sayın YÖK Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri, lütfen, bu garip gidişi durdurun. 

Başlıktaki sorunun cevabına gelince:

1981’de yani kırk sene önceki bakış açısıyla çıkarılan bir Kanunla ve hepi topu 19+8 üniversiteyi koordine etmek üzere kurulmuş olan bir Kurul ve ona bağlı bir denetim mekanizmasının bugünün ve yarının üniversite sistemini koordine edip denetleyemeyeceği açık. 

“O halde bu nakıs sistem hemen değiştirilmeli” diyeceğiz, ama kime? TBMM’ye mi? Var mı sahi?

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