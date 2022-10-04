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4 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Yol denetimleri

Ahmet BATTAL
04 Ekim 2022, Salı
Şehirlerarası yollardaki dinlenme tesislerinin ve petrol istasyonlarının denetimlerinin nasıl ve kimler tarafından yapıldığını bilemiyoruz.

Ama herhalde denetim yapılıyordur. Mesela tesislerde sunulan gıdaların güvenliği, satılan yakıtların kalitesi, fiyat fırsatçılığının engellenmesi için alınması gereken tedbirler bellidir ve alınıyordur. 

Devlet bunun için var. 

Peki yol kenarlarındaki tesislerdeki mescitler için yapılması gereken denetimler ve alınması gereken tedbirler ne durumdadır?

Acaba “oralara Allah karışır, devlet karışmaz” mı deniyor? 

Acaba “namaz gönüllü iştir, namaz kılınan yerin temizliği de gönüllü iştir” mi deniyor?

Böyle deneceğini sanmıyoruz. Böyle denmesini doğru da bulmayız. 

Son yıllarda yollardaki mescitlerin temizliği ve bakımı/yenilenmesi konusunda ciddi eksiklerin olduğunu bizzat görüyoruz. 

Girdiğimiz mescitlerde bilhassa abdest alanlarında ve mescidin girişindeki ilk adım alanında temizlik durumu hiç de iç açıcı değil.  

Bu durumu sanırız ilgililer ve yetkililer de görüyordur veya basit bir denetimle görecektir. 

Bu yazıyı okuyacağından emin olduğumuz Karayolları Genel Müdürünün ve personelinin bu konuda yetkisi var mı bilemiyoruz. Ya da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının başka bir birimi mi ilgileniyor? 

Bir sahibi olmalı. Allah için. Vatan aşkına…

Evet, KGM’nin ana sayfasında otoyollardaki hizmet kalitesi ile ilgili “OTOYOL HİZMET TESİSLERİ KULLANICI DİLEK VE ŞİKAYET BİLDİRİM FORMU” adıyla hazırlanmış çok şekilci bir şikayet formu var ama içinde mescitlerle ilgili özel bir başlık yok. 

KGM sayfasında genel bir şikayet formu da var ama o da çok şekilci ve kısıtlayıcı. Bunda da mescit temizliği hususunda hususi bir yönlendirici yok. (Belki vardır da biz bulamamışızdır.).

Teklifimiz şu: 

Kolaylıkla fotoğraf da gönderilebilecek şekilde bir whatsapp ihbar hattı kurulup telefon numarası bütün tesislerde ve KGM’nin web sayfasında ilan edilmeli. 

Böylelikle vatandaşlar, gördükleri kusurlar hakkında, internet başvurusu formalitelerine ve hatta isim ve diğer bilgilerini açık etmeye ya da bildirmeye gerek kalmadan kolaylıkla talep, dilek ve hatta ihbarda bulunabilir. 

Denetim birimleri de denetimlerini bu bilgileri de nazara alarak yaparlar. 

Denetim görevlilerinin kimliği ve kendilerine nasıl ulaşılabileceği de ilan edilebilir. 

İhaleye girip tesisin işletmeciliğini almış olan firma, notunun kırılacağını ve bunun mali yönden kendisi için kayba sebep olacağını bilirse kendisine daha bir çekidüzen verir. 

Bir de bu tesislerin mescitlerinin halı ihtiyacını karşılamak hususunda Diyanet İşleri Başkanlığı da gerekirse Müftülükler vasıtasıyla devreye girebilir. Hayırseverlerin desteğini alabilir. 

Topluca bir halı temizliği seferberliğine bilhassa ihtiyaç var. 

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