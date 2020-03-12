Yüreği yiyen ve yüreği atan yargı

Önceki gün haberlerde okudunuz. Ankara’da bir ceza mahkemesi hâkimi “cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediği iddia edilen bir sanık hakkında “cumhurbaşkanına hakaret”ten değil “sıradan birine hakaret”ten ceza vermiş.

Önce “sıradan biri” ile ne kastettiğimizi anlatalım ve sonra da bu hâkimin yüreğinden atılandan bahsedelim.

Türk Ceza Kanunu’nda hakaret suçu, hakaret edilen yönünden üç türlü düzenlenmiş:

Birincisi “alelıtlak hakaret” yani alelâde / sıradan kişiye hakaret.

Kişilere karşı suçlar kapsamındaki 125. maddeye göre “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Dikkat: Cezanın alt sınırı üç ay.

Sıradan kişi de aslında iki türlü. Uygulamada “sıradan kişi”ye hakaret sayılan bazı sözler “sıradan siyasetçi”ye hakaret sayılmıyor. Yaklaşımın doğruluğu tartışılabilir, ama “siyasetçinin daha hazımlı olması gerekir” deniyor.

Aynı maddede devamında “Hakaret suçunun; Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, … İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.” denmiş. Yani kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret edilirse alt sınır bir yıl.

Kanunun “Devletin Egemenlik Alâmetlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” kısmında yer alan 299. madde ise “Cumhurbaşkanına hakaret”i düzenliyor: “Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Bu suçta da alt sınır bir yıl.

Olaya gelince: Sanık cumhurbaşkanına “hırsız” ve “i…s” diyor.

Mahkeme hırsız’ı tek başına hakaret saymıyor, ama ikinci kelimeyi hakaret olarak kabul ediyor. Bu kısım önemli değil.

Ama hakaretin kime yapıldığına yani hangi maddenin uygulanacağına gelince iş derinleşiyor. İki yıldır kamuoyunda ve yargı önünde süren önemli bir tartışma nihayet bir biçimde çözüm yoluna girmiş oluyor.

Tarafsızlık yemini etmiş olmayan partili cumhurbaşkanı, eski dönemin, şeklen de olsa tarafsız sayılan cumhurbaşkanı ile aynı statüde midir?

Hâkim bu soruya “hayır” demiş oluyor. Gerekçeleri de net: Ceza Kanunu 2005’te yazıldığında cumhurbaşkanının tek koltuğu vardı. Devletin birliğini temsil ederdi ve tarafsız kalacağına yemin ederdi. 2018’de gelen yeni sistemde ise cumhurbaşkanının üç koltuğu var. Hem cumhurbaşkanı ama partili cumhurbaşkanı yani siyasette açıkça taraf. Hem yürütme organının yani devletin icra kuvvetinin başı ve sorumlu mevkide. Ve hem de partisinin başı ve orada da sorumluluk mevkiinde.

Ve hâkim ayrıca şunu söylüyor: Bu olayda sanık, “cumhurbaşkanı Erdoğan”a değil, parti başkanı ya da yürütmenin başı durumundaki “sıradan kişi” sayılan siyasetçi Erdoğan’a hakaret etmiş. O halde bu sanığa bu eylemi sebebiyle “cumhurbaşkanına hakaretten” ve yüksek ceza verilmemeli.

Bundan sonra ne olacak?

Çok sayıda benzer dâvâda bu tartışma alevlendirilecek.

Konu sanıyoruz Anayasa Mahkemesi’nin de gündemindedir. Değilse de gelecek. Ya AYM kararıyla/içtihadıyla ya da Meclisin bir kanunuyla yukarıdaki ayrım netleşecek.

Partili cumhurbaşkanı “özel koruma kalkanını” kaybedecek.

Ama bu tartışma aynı zamanda CHS’den vazgeçip GPS’ye dönme yönünde bir sosyal etki de yapabilecek.

Eğer muhalif siyaset de yürekli, akıllı ve dikkatli olursa…