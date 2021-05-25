Yuvaya dönüş bayramı-2

Geçen Salı, Yeni Asya’yı eskiden sahiplenenlerin ve bilhassa eski yazarlarımızın Yeni Asya ile aralarında yeniden bağ kurmak istemelerinin gerçek bir bayram hükmünde olduğundan ve olacağından bahsettik ve sonunda şunları yazdık:

“Bayram sohbetlerimizde gördük ki ana kurumsal yapı olarak Yeni Asya’nın varlığı ve istikametli sürüyor olması bu ve benzeri ‘eski’ dostların büyük çoğunu memnun ediyor. Bilhassa son yıllardaki sosyal-siyasî hadiseler çoklarını uyarmış ve uyandırmış. Dâvet beklediklerini görmek mutluluk verici. Ve en büyük bayram o bayram.”

Konuyla ilgili olarak okuyucularımızdan fevkalâde olumlu dönüşler aldık.

Öncelikle yönetim kurulu başkanımız muhterem İzzet Atik Yeni Asya’nın mazisi ve fıtratı itibariyle şefkatli bir ana-baba göreviyle görevli olduğunun altını çizdi ve “bu konuda hepimize vazife düşüyor, gö- revimizin farkındayız” dedi.

Bazı yazarlarımız aradı ve tebrik etti. Hatta biri şu güzel sözü söyledi:

“Dönmek isteyene kapı açmaya ya da açık tutmaya bile gerek yoktur. Zira gerçek yuvanın kapısı yoktur”.

Arayan ya da mesaj yazan ve benzer gözlemleri paylaşan çok sayıda okuyucumuza da teşekkür ediyoruz.

Unutmayalım ki Bediüzzaman bile “fikren bozulan” bir eski talebesini ikna ve ıslah edebilmek için “bir hafta” uğraşmış.

Sebebi belli. Her insan kıymetlidir, ama yetişmiş insan daha kıymetlidir. Yetişmiş, neşriyat hizmetine değer ve önem vermiş ve şu ya da bu şekilde destek olmuş her eski okuyucu/yazar sadece bu mazisi ve hayrı sebebiyle değerlidir. Hele geri dönmek ve bu neşriyat hizmetini şimdiki sahipleriyle birlikte sahiplenip bu mübarek Yeni Asya bayrağı altında hizmet etmek istiyorsa elbette bundan ancak memnun olunur.

Bu kapsamda Yeni Asya’nın ve yayınlarının reklâmını yapmak isteyen, zaten kimseye danışmak zorunda bile değil.

Gazetede ya da dergilerde vb. yazmak isteyen tecrübeli kalemlere de elbette köşe açılır veya bulunur. Eğer sıkışıklık varsa –nefsimizden biliyoruz ki- bütün yazarlar, gençlere terk-i mevki etmeye hazır ve hatta mecbur oldukları gibi dönecek olanlara yer açmaya ve gerekirse bu amaçla köşesini seyreltmeye de hazırdır.

Bir yazarımızın haklı olarak belirttiği gibi, yeter ki dönüp gelen, fikrî istikameti bozmaya niyetli yani kötü niyetli olmasın.

Ama zaten bu konu da gerçek bir endişe kaynağı değil. Zira bu Gazetenin tuttuğu yolun istikameti bellidir: Risalelerdeki içtimaî prensipleri güncele tatbik etmek, okuyucusunu içtimaî hadiseler hakkında bilgilendirmek, siyasetçiyi ve devlet görevlisini imanlı hürriyet, hakikî adalet ve ehliyetli liyakat prensipleri hususunda samimane ikaz etmek ve bir de Dindar Demokratları destekleyip hayra yönlendirmek.

Hem Gazete’nin sadık, sebatkâr ve müdakkik okuyucuları, aslında asıl sahipleridir ve yazarların tuttuğu yol için de tırtıklı şeritler ya da ışıklı babalar gibidir.

Yeni Asya’yı sahiplenmeyi sürdürenlerin ve yeniden sahiplenmeye başlayanların kendi aralarındaki eski ya da yeni meselelerin çözümü ise çok kolay.

Esasen bizim gibi “dışarıya bakan” yazarlar, şu ya da bu şehirde şu ya da bu zamanda yaşanmış ve hatta yaşanmakta olan bu gibi ihtilâfların hiçbirinden şahsen haberdar değiliz ve olmamız gerekmiyor.

Bütün bunlar içeride şûrâlara havale edilir ve meşveretle halledilir.

Yeter ki niyet iyi ve hedef uhrevî olsun.

Allah hepimizi azamî ihlâsta muvaffak etsin.