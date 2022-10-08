Ziyaret, siyadet ve siyaset rahatsızlığı-2

Önceki günkü yazımızda Yeni Asya Yönetim Kurulu üylerinin Kemal Kılıçdaroğlu ziyareti ile ilgili haksız ve anlamsız eleştirileri değerlendirdik.

Umulanın üzerinde yorum yazıldı. Bazı dostlar telefonla/mesajla ulaştılar. Herkese teşekkür ediyoruz.

Bir dostumuz o birinci yazının biraz sert olduğundan söz etti. Bu eleştirinin de vesilesiyle konuya yumuşak taraftan devam edelim.

Yeni Asya’nın siyasi partiler arasındaki tercihi kendi meşveretlerinin konusudur ve neticesi daima nettir. Ancak bu tercih ihtimalleri arasında CHP hiçbir zaman olmamıştır.

Bunu çok iyi bilmesine rağmen Yeni Asya için “CHP’li oldular” fitnesini işletenlerin niyeti iyi değildir. Ellerimiz yakalarında olacak. Bu fitneye alet olanların da niyetinin iyi olması büyük hesap günü geldiğinde onlara hiçbir fayda vermez. Herkes kalbini yoklamalı.

Gelecek seçimlere gelince:

Türkiye’de seçmeni “ya AKP koalisyonu ya da karşısındaki koalisyon; seç birini!” noktasına getiren Yeni Asya değil, Demokratlar da değil.

Parlamenter demokrasiden vazgeçmenin bir “bonus’u/armağanı” olan bu tahterevalli siyasetini biz istemedik, reddettik ve değişmesi için de elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız.

Hem Türkiye ABD değil ki iki kutuplu bir siyaset çarkı düzgün işlesin ve “bir cumhuriyetçiler, bir demokratlar” iktidar olsun. Avrupa siyasetinden cereyan alan bu vatanda en az dört parti var. Yani denklem farklı.

Bugünkü sistemin kurucusu AKMHP. Bir de tek adam rejimi kurmakla iyi bir şey yaptığını sanarak AKP’ye bu konuda destek vermiş olan saltanat meraklısı -ve dolayısıyla kendisi bilmese de cumhuriyet düşmanı- safdil dindarlar.

Dolayısıyla bu tür bir ikili tercih mecburiyetinde sorumluluk da bizde değil, onlarda.

Yine böyle bir ikili tercihte, dinde hassas seçmeni “aman dikkat, karşıda kafirler var” saçmalığıyla korkutan Emevi Siyaseti artıklarının da sahibi ya da sorumlusu Yeni Asya ya da Demokratlar değil.

Yeni Asya yirmi iki sene önce “muhafazakâr demokrat bir partiyiz” diyerek ortaya çıkan ve Medeniyetler İttifakı Projesini sahiplenerek Türkiye’yi AB’ye yaklaştıran adımlar atan eski AKP’ye bile -demokratlığına şüpheyle baktığı için- rey desteği vermemiş.

Böyle bir Yeni Asya’nın, şimdilerde Türkiye’yi kırk kırık bahaneyle Hür Dünya’dan koparmaya hazırlanan Şanghay meftunu Doğu’lu ve Devlet’li yeni AKP’ye rey desteği vermesini bekleyecek olan ya da umacak olan yoktur. Bunu isteyenler de ya meczuptur ya da fitnecidir. Net.

Ama mesele rey desteği değildir.

Yeni Asya’yı yayınlayan ekip ve sahiplenen büyük mütesanid heyet uyanıktır, basiretlidir. Siyasetçi de işini ve hesabını iyi bilir:

Yeni Asya okuyucularının siyasette herhangi bir partiye ya da ittifaka rey desteğinin “bir gram” değerinde olduğunu ve “sembolik” olduğunu, Yeni Asya’nın “bin batmanlık” asıl gücünün reyinde değil o reyin ardındaki fikrinde olduğunu herkes bilir. Zira o bir kutup yıldızıdır. Bakana yön verir. (Zaten hasmı da iştahlısı da o yüzden çoktur.)

Mualla makamdaki müberra Yeni Asya’nın siyasetçiye ve bürokrata Kur’an’ın adalet ve meşveret dersini ders veren ve nasihat eden bir gazete olduğunu, siyasi rekabetin bir parçası ve tarafı olmadığını, hiçbir parti hakkında “bizim partimiz” şeklinde bir sahiplenme içine girmediğini ve girmeyeceğini … herkes bilir.

Yeni Asya’yı azıcık takip eden, mahallerdeki temsilcilerinin ve okuyucu/sahiplenicilerinin, bir hizmet ve bir entelektüel faaliyet olarak ve üstelik de hiç bir ayrım yapmaksızın, kapısını açmaya hazır olan bütün sivil toplum örgütlerini, siyasi partileri ve bütün resmi makam sahiplerini (o makamların geçici misafirlerini) ziyaret ederek Yeni Asya’yı ve fikirlerini tanıttığını da bilir.

Derdi AKP’yi iktidarda tutmak olan dindar dostları ya da dindar görünümlü çakma dostları anlayabiliyoruz. Yolun sonu görünüyor. Telaşlılar. Sataşmalarına ve çamur atmalarına takılmayıp, bazen susup bazen makul cevaplar verip geçtiğimizi görünce daha bir kızıyorlar ve hatta küplere biniyorlar. Bunu, yazdıklarından ve saçmalamalarından anlayabiliyoruz.

Bu arada şunu da yeniden ve tekrar söyleyelim: İktidar değiştiğinde biz o iktidarı da hak namına eleştirmeye ve ikaz etmeye şimdiden hazırız.

Biz o ilk yazıdaki can alıcı cümlelerimizi tekrar ederek bitirelim:

CHP’nin değişmesi ve demokrasiye ve dine ve dindarlara bir parça daha fazla dost hale gelmesi ancak AKP’yi “kayıtsız şartsız” destekleyenleri üzer ve korkutur.

CHP’nin demokratlık adına Risale-i Nur’a ve Nurculara dost hale gelmesi de ancak ve ancak Nurculuğunu AKP’lilik ile ve AKP’liliğini de Erdoğanizm ile değiş tokuş etmiş olan eski Nurcu şibih Kemalistlere üzüntü verir. (Bu zamanda öyle Kemalistler var ki Kemalist olduklarını bilmiyorlar. Bilmeyi reddediyorlar. Bilmekten korkuyorlar.)

Biz işimize bakacağız.