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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Ziyaret, siyadet ve siyaset rahatsızlığı-3

Ahmet BATTAL
09 Ekim 2022, Pazar
Dünkü yazımızda şunları yazdık:

“Yeni Asya okuyucularının siyasette herhangi bir partiye ya da ittifaka rey desteğinin ‘bir gram’ değerinde olduğunu ve ‘sembolik’ olduğunu, Yeni Asya’nın ‘bin batmanlık’ asıl gücünün reyinde değil o reyin ardındaki fikrinde olduğunu herkes bilir.

Zira o bir kutup yıldızıdır. Bakana yön verir. (Zaten hasmı da iştahlısı da o yüzden çoktur.)”

Açalım: 

Türkiye gibi ülkelerde, bilhassa kendi haline bırakılır da iç ve dış desteklerle desteklenmezse, demokrasi, ancak ağır aksak ve hatta neredeyse kaplumbağa hızıyla ilerliyor. 

Demokrasinin önüne sık sık “haylaz çocuklar” çıkıyor ve onu ters çevirip yolundan alıkoyuyor. 

Demokrasi sırtını yerden kurtarıp tekrar yola koyuluncaya kadar çok zaman geçiyor.

Demokrasinin vazgeçilmez kurumları olan siyasi partilere gelince: 

Partiler tüzel kişilerdir. Ömürleri gerçek kişilerden uzun da olabilir kısa da. 

Yani Türkiye gibi ülkelerde siyasi partilerin ömürleri belirsizdir ve ideolojik establishment’dan kaynaklanan bu durum partilerin kurucuları, yöneticileri ve seçmeni için kalp kırıcıdır. 

Partilerin hayat yolculukları insanlar gibidir. Bazen yavrularlar, bazen oğul atarlar, bazen boşanırlar … 

Partilerin yolları bazen iniştir, bazen yokuş. Bazen kendi istikametlerinde giderler, bazen de yalpa yaparlar ve hatta bazen de yön değiştirirler.

Türkiye gibi ülkelerde partilerin birbirleriyle aralarındaki farklar da sık sık belirsizleşir ve münafıkâne rejimden kaynaklanan bu durum da kafa karıştırıcıdır. 

Partilerin siyasi tutum sahipleriyle bağlantıları ve ilişkileri de aslında nettir. Şöyle: 

Partilerin kurucuları o parti o istikamette ayakta durdukça o partinin hayrından da şerrinden de nasipdârdır. 

Partilerin yöneticileri kendi dönemlerindeki hayırdan ve şerden nasipdârdır. 

Partilerin mensupları kendi partilerinin hayrından ve şerrinden, partiyle münasebetleri ve partiye nisbetleri ölçüsünde ve yönetime etkileri oranında nasipdârdır. 

Partilerin rey destekçileri rey verdikleri sürece ve reylerinin toplam rey içindeki gücü nisbetinde yani destekleri ölçüsünde o partinin hayrından ve şerrinden nasipdârdır. 

Partilerin kendi ölçülerinden ve ilkelerinden sapmaları mümkündür. Bu sapma hayra yönelme ise bu yönelişi tetikleyen, etkileyen ve destekleyen herkes hayırdan hissedardır. Bu sapma şerre yönelme ise aynı kişiler bu kere şerden hissedar olurlar. 

Gelelim Yeni Asya’nın siyasete bakışına: 

Yeni Asya ve yazarları ve sahiplenici okuyucuları, her şeye olduğu gibi siyasete ve partilere de milletin dini ve ahireti noktasından bakar. Zira bilir ki asıl yurt ahiret yurdudur. Dünya ahiretin tarlasıdır. Siyaset dünyası da ahiretin “taşlı tarla”larından bir tarladır. 

Partiler melek ya da şeytan değildirler. İnsan yapısıdırlar ve insan gibi “kusurât ile alude”dirler. Partiler, iktidarda da olsalar, muhalefette de olsalar, az ya da çok, hayra da şerre de vesile ve basamak olabilirler. 

Yeni Asya bütün siyasi partileri muhatap kabul eder. Partilerin vatana ve millete hizmet yarışında yarışçı olduklarını varsayar, öyle olması için dua ve nasihat eder. Hepsini hayra yönlendirmeye çalışır. 

Aralarından birini rey verilebilecek bir parti ya da reyle de desteklenmesi “gereken” bir parti olarak tesbit etmiş olması o parti için bir iltifat ve imtiyazdır ve bir imtihandır. Zira o partinin müstakimlerin istikamet testinden geçmiş olduğu varsayılabilir. Ama bu, o partinin hep böyle istikametli sürüp gideceği anlamına gelmeyebilir.  

Demokratlık manasında istikamette giden partiyi hizada tutmak da diğerlerini “olabildiğince” hizaya getirmek de hayra hizmettir. 

Bu işin ölçüleri ise bellidir: 

İşlerine ve içlerine karışmamak, iktidar olurlarsa iktidarlarına ortak olmaya kalkmamak, müstağni kalmak, nasihatçisi ve hayırda duacısı olmak, hizmette ileri ücrette geri durmak, yüksek makamdan ders vermeye ve ikaz etmeye (uyarıp uyandırmaya) devam etmek...

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