Ziyaret, siyadet ve siyaset rahatsızlığı

Yeni Asya Gazetesi’nin Yönetim Kurulu’nun Başkanının ve bazı üyelerinin Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve CHP’yi vefadârlık gereği ve teşekkür için ziyaret etmesi medyayı ve sosyal medyayı dalgalandırdı.

Yine fikirler çatallandı. Yine algı yönetimleri ve algı operasyonları başladı.

Bu ziyareti, sebebinden ve amacından bağımsızlaştırarak, “CHP’lileşmek” olarak “gösteren” fesatçılara sözümüz yok. Muhatabımız değiller. Zira bunlar kötü niyetli. Islahları ve mümkün değilse kahruperişaniyetleri için dua ederiz. Trollerle boğuşan iyi niyetli dostlara da bunu tavsiye ederiz.

Kötü niyetli birileri öyle gösterdiği için bu ziyareti “Nurcular CHP’lileşti” olarak gören iyi niyetli zavallılara da bir sözümüz yok ve olamaz. Zira bu gruptakilerin bir kısmı “dost ama ahmak dost” ya da “okumuş cahil” durumunda. Diğer bir kısmı ise sadece zavallı. İkisi için de dua ederiz. Ama aptala laf anlatmaya vakit ayırmayız. Vaktimiz kıymetli. Yapılacak çok iş, gidilecek çok kapı var. “Cahil ile yeme aş, âlim ile taşı taş” demişler. Boşuna değil.

Yeni Asya’nın düzenli okuyucuları, Yeni Asya’yı çıkaran ekibin ve sahiplenip destekleyen kitlenin siyasi tercihinin ne olduğunu ve neden olduğunu iyi biliyor. Bu sebeple “iyi niyetliyim, anlamaya çalışıyorum ama anlayamadım” diyene “dert anlatmaya” da gerek yok. Zira arşiv ortada. Gizli bir şey yok. İyi niyetliler gazeteyi iki üç ay düzenli okusalar, en azından ana hatlarıyla her şeyi anlar ve öğrenirler.

CHP’nin değişmesi ve demokrasiye ve dine ve dindarlara bir parça daha fazla dost hale gelmesi ancak AKP’yi “kayıtsız şartsız” destekleyenleri üzer ve korkutur.

CHP’nin demokratlık adına Risale-i Nur’a ve Nurculara dost hale gelmesi de ancak ve ancak Nurculuğunu AKP’lilik ile ve AKP’liliğini de Erdoğanizm ile değiş tokuş etmiş olan eski Nurcu şibih Kemalistlere üzüntü verir. (Bu zamanda öyle Kemalistler var ki Kemalist olduklarını bilmiyorlar. Bilmeyi reddediyorlar. Bilmekten korkuyorlar.)

Biz elbette dünya çapında yaygın olan iman ve küfür mücadelesinin kıyamete kadar süreceğine inanıyoruz. Ancak Türkiye’deki hiçbir siyasi partinin “küfrün temsilcisi” olmasını arzu etmeyiz, gönlümüz elvermez. Dolayısıyla iman ve küfür mücadelesinin Türkiye’deki tarafları arasında bir partiyi görmemeyi arzu ederiz. Siyaseti bir rekabet alanı olarak görmeyi isteriz ve öyle olması için gayret ederiz. Siyaseti dinsizliğine âlet edenleri ise teşhis eder ve mâni olmaya çalışırız.

Nifak ile samimiyet arasındaki küresel ve yerel mücadeleye gelince: Bize göre nifak denilen hal ve münâfık denilen kişi siyasette de dindarlık perdesi altına gizlenir ve ancak ferâset sahiplerine görünür. Nifakın zıddı olan ihlas ve samimiyet ise siyasette kendisini demokratlık olarak gösterir.

Kendisi hakkında, bazılarınca, -bir kusur isnadı olarak- “alevi” denildiğinde bunu bir kusur değil bir şeref olarak kabul eden bir Kemal Kılıçdaroğlu’nun, AKP’lileri, “çaldığı oyuncak elinden alınmış çocuk gibi” kızdırması son derece normal.

Kendisi hakkında “şerif” ya da “seyyid” denildiğinde, “ne alâkası var, ben laik bir adamım, öyle kavramlarla ilgim yok, reddediyorum” demeyen ve böylece şerafete ve siyadete siyasetten öte bir anlam yükleyen bir Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu duruşuna, mânen ehl-i beytten olan her Nurcu ancak pozitif değer atfeder. Üzerine bir şeyler koymaya çalışır.

Biz vazifemizi yapalım. Felek de gününü göstersin.