Tarık’ın arayışı

Tarık, artık namaza başlamıştı. Bir arayış içindeydi. “Ümmetim dalalette asla birleşmez. O halde cemaate bağlı kalmaya dikkat edin. Şunu iyi bilin ki, Allah’ın (yardım) eli cemaatin üzerindedir.” hadisini düşündü.

Tam o sırada okul mescidine uzun boylu orta yaşlı, bıyıklı, kahverengi montlu biri geldi: “Farzı kıldınız mı? Sizinle beraber namazı kılalım mı?” dedi.

Tarık “Peki” dedi. Namaz sonrası tesbihattan sonra adam kendini tanıttı. İsmi İbrahim, doktora öğrencisi aynı zamanda büyük bir firmada yöneticiymiş. Cebinden küçük bir kitap çıkardı. Ve “Kısa bir ders okumak istiyorum dinler misiniz?” dedi.

Tarık “Peki” dedi. Kitabın üzerinde ‘Küçük Sözler’ yazıyordu.

İbrahim bey “Dördüncü söz” dedi. Ve başladı okumaya “... O bilet ise, namazdır. Bir tek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir. Acaba yirmiüç saatini şu kısacık hayat-ı dünyeviyeye sarfeden ve o uzun hayat-ı ebediyeye bir tek saatini sarfetmeyen; ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilaf-ı akıl (akıl dışı) hareket eder...” devam etti.

İbrahim bey okumayı bitirdi. Tarık’ın 24 saatin bir saatini bari Yaradana vermemiz gerektiği sözü çok hoşuna gitti. Okumayı da çok seviyordu. İbrahim bey “Nasıl? Beğendin mi?” dedi. Evet, çok beğendim 24 altın, padişah bunlar güzel benzetmeler. Bu sözlerden kaç tane var?”

İbrahim bey, “33 söz, fakat bazı sözler çok yer kapladığından Mektubat, Lemalar, şeklinde 14 kitaptan oluşan 130 kısımdan meydana geliyor, bu sadece bir kısmı” dedi.

Tarık “Kim yazmış peki?”

İbrahim bey, “Bediüzzaman Said Nursi”

Tarık, “Yaşıyor mu?”

İbrahim bey, “Yok, 1960’da vefat etmiş. Büyük bir islam alimi. Daha çok sohbet etmek istedim fakat işe yetişmem lazım. Haftaya aynı saatte buluşalım olur mu?”

Tarık, “Tabiki, tanıştığımıza çok memnun oldum.”

İbrahim bey “Ben de. Allah’a emanet ol. Hayırlı günler.”

Tarık, artık Said Nursi ismini zihninde çok tekrarlıyor. Haftaya kadar en az iki üç söz okuyup İbrahim beyi etkilemek için hazırlanması gerektiğine karar verdi.