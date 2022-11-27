Tarık’ın sınavı

Tarık vize sınava çok çalışmıştı. Hızlı hızlı merdivenlerden çıktı. Sınavın olduğu kata geldi. Derslik bir önceki sınav bitmediğinden doluydu.

Yer bulmak için bekledi. Çünkü sınıf yetersiz olduğundan yer bulamaz ise başka binada başka dersliğe gidecekti. Beklerken etrafındaki sınıf arkadaşları ile muhabbet etti. Nihayet derslik boşaldı.

Boş bir sıraya oturdu. Notlarını son birkez gözden geçirdi. Heyecanlıydı. Çok çalışmıştı ama ya yapamaz ise diye düşüncelere daldı. Sonra sınıfa asistan geldi. Soruları dağıttı.

Tarık besleme çekti ve soruları okumaya başladı. 1. soruyu okudu fakat formüller bir türlü aklına gelmiyordu. Neyse 2. soruya geçeyim dedi içinden. Onu da biraz çözer gibi oldu fakat devamını getiremedi. Bunun gibi 4 soru vardı. Düşündü ne yapabilirdi? Dünya sınavı onu çok terlettti. Notları çantadaydı. Fakat onlara bakamazdı. Sürekli olarak 4 soruyu evirdi, çevirdi. Çalıştığı halde kötü not alacağı için şimdiden çok üzülüyordu.

Sınav süresi bitti. Sınıftan hızlıca çıktı. Morali bozuktu. Binadan da çıktı. Durağa doğru yürüdü ve işte o anda; “Yahu küçücük bir sınavdan bu kadar üzülüyorum, şuan içinde bulunduğum büyük sınavı ise hiç dert etmiyorum” dedi kısık sesle. Aslında imanın şartlarını, duaları, abdesti biliyordu. Ama hiç pratiği yoktu.

Hemen durağa gitmekten vazgeçti. Camiye doğru gitti. Hatırladığı kadarıyla biraz da internete bakarak abdestini aldı. Bu küçük sınav ona ders olmuştu. Çünkü hiç ibadet pratiği yoktu. Allah’ı bilmenin yeterli olduğunu zannediyordu.

Vaktin namazını kılacaktı. Tekrar interneti açtı, baktı çünkü tekrar etmesi gerekiyordu. Bildiği dualarla vaktin namazını kıldı. Belki de namaz kılmayalı 2 sene olmuştu. Ama çok şükür yanında interneti vardı. Namaz bitti. Ellerini açtı ve Rabbime dua etti. Çünkü o küçük sınav ona büyük bir ders olmuştu.

Bir süre sonra aynı dersin finaline girdi ve tam not aldı. Çünkü çok soru çözmüş bir sürü pratiği vardı. Vize düşüktü ama dersi geçmiş ve artık namaza da başlamıştı.