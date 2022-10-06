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6 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Teknoloji ve çocuk

Ahmet Cemil Çökren
06 Ekim 2022, Perşembe
Görsel materyallerin çok hızlı geliştiği bir yüzyıl yaşıyoruz.

Televizyonların tek kanaldan çoklu kanala geçtiği 90’lardan bu yana çizgi film sektörü de çok gelişti. O dönemdeki çizgi filmler biraz daha masumdu. 2000’lerde internet ve bilgisayar kültürü oluşmaya başladı. DVD ve Divx Player’lar ile televizyondan daha kaliteli görüntü ve ses imkânı câzip hale geldi.

Sonunda Google Youtube’u satın aldı ve tüm çizgi filmler artık telefon/ tabletlerimize kadar yani çocuklarımızın avuç içlerine kadar girdi. 90’lardaki masum çizgi film ve reklamlar yerini tüketim ve sefalet empoze eden müthiş ısırıcı videolara dönüştü. İzlediğiniz müspet olsa bile reklamlar çok sıkıntılı. Bu yetmiyor gibi, çocukların elinden alındığında ise, bağımlı insanlar gibi âdeta krize giriyorlar.

Doç. Dr. Yavuz Samur, bu konu ile ilgili olarak Bekir Develi’nin youtube kanalında misafir oldu. Programdan benim çıkardığım iki ders oldu:

Birincisi, okullarda çocuklar kendi aralarında oynarken telefon veya tablet ihtiyacı duymuyor, yani siz aslında çocuğunuzla evde veya parkta oynarsınız hiç tablet/ telefon sizden istemeyecek, deneyin diyor. İkincisi, ileride tablet/ telefon kaçınılmaz olacağı için tablete çocuk filtresi koyup çocuğun yaşı kaç ise 10 dk. ile çarpıp süre aşılmadan çocuk ile anlaşma yapılıp verilecek. Mesla, 8 yaşında ise, 80 dk. günlük maksimum süresi olacak ve çocuk bu sınırı bilecek. Tabii ki konuşmasında daha birçok bilgiye de yer verdi.

Teknolojiyi, bıçağın ekmek kesme gibi müspet özelliğini kullanılıp doğru yerlere kanalize etmeli. İzlediği videolar, ödevlerine veya kendini geliştirmeye yönelik olmalı. Fakat çocuklarımız aslında kendilerine vakit ayırmamızı ve kendileri ile oyun oynamamızı istiyorlar. Özellikle Çinlilerin pandemi sırasında evde çocukları ile oynadıkları oyunlara müracaat edilebilir.

Aslında sizleri Hayrettin Ekmen’in uzun süre üzerinde çalıştığı Bedüzzaman Hazretleri’nin çizgi romanına yönlendirmek istiyorum. Çocuklarımızı teknolojiden uzak tutan, ama cep telefonunu’ aratmayacak bol görselli bir eser. Ayrıca okuma alışkanlığını ve meraklarını uyandıracak. Ancak bu kitabı, çocukların eline verip siz telefona bakmayın. Mutlaka siz de çocuklarınıza günde 15 dk. ayırıp beraber okumanızı tavsiye ediyorum. 15 dakikadan sonra zaten kendi eline alıp, devam ediyor. Bu çizgi roman çok ama çok konuşulacak.

Emeği geçenlerden Allah razı olsun diyoruz.

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