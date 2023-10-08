Beşir abiye dua ettim

Yıl 2023, 1 Ekim Pazar günü hayat dolu bir güne uyandırılmıştım.

Babamla birlikte ders çalışmaya başladık. Babama mesaj geldi, üzücü bir haberdi. Kur'an hizmetinde bulunan bir abinin vefatını öğrendik. Bu abinin kim olduğunu sordum. Babam bana Beşir Saygılı abi olduğunu söyledi. Ben de çok üzüldüm. Çünkü kendisi iyi bir insandı bizi dershanede gördüğü zaman iyi davranırdı. Biz çocukları çok severdi, çocuklara hediyeler alırdı. Şimdi inşallah cennete gitmiştir, biz ona dua etmeliyiz.

Babamla birlikte Beşir amcanın cenaze namazına katıldım. Beşir amcayı sevdiğim için kabrinin üzerine toprak atmak istedim, sevenleri çoktu. O kalabalıkta Beşir abinin kabrinin üzerine bana da dua edip toprak atmak nasip oldu elhamdülillah. Allah sayısız mükafat versin kendisine. O, biz çocukları sevindiriyordu, Allah da onu sevindirsin, günahlarını affetsin inşallah.