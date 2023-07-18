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19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

AB üyeliği ve acı gerçekler

Ahmet Said Aydil
18 Temmuz 2023, Salı
Geçtiğimiz hafta Türkiye uzun bir sürecin ardından İsveç’in NATO üyeliğinin önünü açtı.

Bunun er ya da geç olacağı bekleniyordu. Beklenmeyen gelişme Cumhurbaşkanının Litvanya’ya yola çıkmadan hemen önce yaptığı açıklamanın içeriğiydi. “Biz NATO’nun önünü açtık, siz de bizim için AB yolunu açın” minvalinde bir çağrı elbette peşinden sorular getirdi. “NATO üyeliği ile AB üyeliğinin ne alakası var?” gibi.

Bizim için önemli soru şu: Mevcut hükümetin yapısı ve politikaları, AB üyeliği projeksiyonunun gerçekleşmesini sağlayabilir mi?

Bizce hayır.

AB üyeliği sürecinin Türkiye için ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu köşemizi takip edenler bilir. Türkiye için AB üyelik süreci; hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı, basın ve ifade özgürlüğü ve insan hakları projesidir. Bu saydığımız değerlerden ve dolayısıyla refahtan çokça uzak kaldığımız için de AB üyeliği hakkında olumlu ne duysak heyecana kapılıyoruz. Ancak acı gerçeklerimizle yüzleşmeden bu iyimserliğimizin bir iki haftalık bir hevesten öteye gitmeyeceğini anlamalıyız.

Acı gerçeklerimiz:

1. Türkiye son yıllarda “istikrarlı” bir şekilde hukuk ve temel haklar endekslerinde geriliyor. Bütün gücü yürütmede toplayıp Meclisi neredeyse işlevsiz hale getiren nev’i şahsına münhasır Cumhurbaşkanlığı sistemimizin değiştirilmesi de masada değil. Oysa AB üyelik şartlarının en kritikleri; bağımsız ve tarafsız yargı, güçler ayrılığı ve yüksek insan hakları standartları. AB bir iş birliği organizasyonu olduğu için de üye adayı ülkenin bağımsız ve iyi işleyen bir yargısının ve şahıslardan ziyade kurumlara bağlı bir yönetim tarzının olması şart.

2. Türkiye hukuki bağlayıcılığı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını, kendi Anayasası’nı ihlal etmek pahasına, uygulamamakta direniyor. Oysa AB üyelik şartlarının başında Avrupa Konseyi üyesi olmak ve AİHM’in yetkisini tanımak yer alıyor. Kararları uygulamamakta direnen Türkiye AB kriterlerine bu açıdan da uymuyor. Ayrıca Türkiye’nin bir yandan Avrupa Konseyi üyeliğini uçuruma sürüklerken öte taraftan AB’ye üye olmak istemesi hiç inandırıcı gelmiyor.

3. Türkiye ciddi bir ekonomik krizden geçiyor. Enflasyon ve kur her hafta yeni rekorlar kırıyor. Bunun sebebi yukarıdaki kriterlere uymamanın yanı sıra gerçeklikten uzak ekonomik planlar. Rasyonelliğe dönüş sinyalleri verilse de değişmeyen eski yüzler kötü günleri hatırlatıyor ve yatırımcılar Türk Devletine güvenmiyor. Ancak Körfez ülkeleri, adeta “fakire sadaka verir gibi” para gönderiyor ve ardından da kendi medyalarında bizimle alay ediyor. Kendi içinde hassas bir ekonomik denge kurmuş olan AB tüm bunların farkında ve bizi kendi ortak pazarlarına ancak tam ve güvenilir bir rasyonellik zemininde almayı kabul edecektir.

Zaten hiçbir AB lideri de üyeliğimize açık bir şekilde yeşil ışık yakmadı ve bu kimseyi şaşırtmadı. Türkiye ile ilişkilerin geliştirileceğine yönelik mesajlar verilerek, Türkiye’den yapılan üyelik çağrısı savuşturulmuş oldu. Hatta aşırı sağ gelenekten gelen İtalya Başbakanı Meloni, Türkiye’nin üyeliğinin gündemde olmadığını net bir şekilde dile getirdi.

Umarız bir sonraki AB üyeliği talebimiz esnasında hukukumuz daha özgür, haklarımız daha güvenli, ekonomimiz daha istikrarlı yani elimiz daha güçlü olur.

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  • S.topuz

    18.7.2023 07:38:01

    Eyy "Avrupa Birliğine" girmek isteyen samimî SİYASÎLER! LÜTFEN bir adım ileri çıkında ümitlerimiz yeşersin, yüzümüz gülsün, neşemiz yerine gelsin. Haydi ne duruyorsunuz? Çekinmeyin, gösterin erkekce kendinizi! Yeter artık aldatıldığımız, uyutulduğumuz. Uyandırın MİLLETİMİZİ derin kış uykusundan. Daha ne olmasını bekliyorsunuz? Memleketin mahvolup, perişan olmasını mı? Allah korusun! Ha gayret, ha gayret.

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