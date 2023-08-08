Aydınlanmanın ilk şartı: (Hür) Konuşmak

“Düşünmeyenler konuşamaz, konuşmayanlar paylaşamaz, paylaşmayanlar aydınlanamaz.”

Bu söz Avrupa’da “Rönesans”ı yani Aydınlanma Dönemini başlatan ve geliştiren zihniyeti temsil eder. Yüz yıllarca baskı altında yaşayan Avrupa aydınları mevcut bazı dogmaları sorgulamaya başlamış, sorguladıkça fikirler edinmiş, bunları paylaşmış ve bunu tekrar ede ede kolektif bir “aydınlanma” yakalamış.

Akil Avrupalıların da idrak ettiği üzere, “aydınlanma”, sonu gelmeyen bir süreci ifade ediyor. Yani “ben aydınlandım, bitti” değil, sorgulayıcı ve özgür paylaşımcı olma sürecinin kendisi aslında aydınlanma oluyor.

Sonuç olarak da o Avrupa ivmeli bir şekilde zenginleşiyor, gelişiyor ve bunu konuşarak/paylaşarak/anlaşarak yapıyor.

Bu dediğimiz gelişmeler tabii ki o Avrupa’nın kendi iç dinamiklerine işaret etmekte. Malum, fen ve sosyal bilimler gibi alanlarda gelişen o Avrupa, öznel ve çıkarcı bir ahlak anlayışına sahip olduğu için dış dünyada kendine yabancıladığı her kültürü ve toplumu canavarca sömürüp sonra o vahşiliğin verdiği mide bulantısını iki büyük savaşla tüm dünya üzerine kusacak ve kendisini de neredeyse yok etme noktasına gelecekti.

Bundan ders alanların öncülüğüyle, halen yetersiz olsa da objektif ahlaki standartlar bulmaya çalışan Avrupa, insan hakları, demokrasi ve çoğulculuk ilkeleriyle “aydınlanma” sürecini sürdürmeye çalışıyor (Köşemizi takip edenler bu yeni Avrupa’nın başarıları ve başarısızlıkları hakkında fikirlerimize erişebilirler).

Peki, İslam coğrafyası ne alemde?

İslam’ın altın çağı veya rönesansı diye adlandırılan dönem, tarihçiler tarafından 8. Yüzyıl ile 15. Yüzyıl civarları olarak ifade ediliyor. Karşı çıkacak olanlar için artı/eksi 2 payı bırakalım.

Bu dönemlerde yaşamış olan İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, Farabi, İbni Sina, İmam Gazali, İbni Rüşd ve daha birçok alim zatın eserlerine baktığımızda, kontrolsüz siyasi otoritenin bireysel özgürlüklere yapacağı baskının tehlikesinden söz edildiğini görürüz. İdeal insan profiline ancak hür yaşayarak ulaşılabileceğini söyleyen bu düşünürler kendi zamanlarında çığır açmış ve günümüzde de halen geçerliliklerini koruyan eserler kaleme almışlardır.

İbn-i Sina, İbn’ül- Heysem, Cabir b. Hayyan, İbn Rüşd, el- Bettani, Gazali, İbn’ül Arabî ve İbn-i Haldun gibi düşünürlerin çalışmaları Batı Rönesansını tetiklemiş, Ortadoğu ve Endelüs’ün fenerleri Avrupa’nın karanlığını delmeye başlamıştı.

Günümüzde ise İslam coğrafyasının fenerleri maalesef kendini aydınlatmaya bile zor yetiyor. Çünkü İslam coğrafyası hür yaşamıyor. Hür olmayan rahat konuşamıyor, konuşmayan aydınlanamıyor, aydınlanamayan düşünemiyor, düşünemeyen durumunun vahametini anlayamıyor. Siyasi iktidarlar ne kadar “güçlü” olursa olsun, “aydınlanma” olmadan toplumlar kalıcı olarak gelişemiyor, refaha varamıyor, hatta geriliyor.

Bu doğrultuda hürriyet aşığı olan her fikri ve fikir insanını desteklemek, farklı düşüncede olsak bile saygı duyup değerlerini bilmek gerekiyor.

Yazımızın sonunda hürriyet aşığı Bediüzzaman Said Nursi ve Nur Talebesi talebesi Mustafa Öztürkçü Abimizi rahmetle analım inşallah. Mekanları cennet olsun.