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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Babun cemiyeti olmak

Ahmet Said Aydil
01 Ağustos 2023, Salı
Afrika’nın Batısında yayılmış şekilde yaşayan Kalahari halkları uzun avlarında kendilerini desteklemek için yeni su kaynakları ararlar.

Suya ihtiyaç duydukları bölgelerde yaşayan babunların bazı su kaynaklarına erişebildiğini bildikleri için onlardan faydalanmak üzere bir yöntem geliştirmişlerdir.

Önce bir babunu yakalar ve sonra onun kendilerini su kaynağına götürmesini sağlarlar.

Bunun için bir tuzak ve “yem” kullanılır. Tuzağı kurmak için dar ve uzun bir çukur kazılır ve içine babunların çok sevdiği tuzdan bir parça yerleştirir.

Tuzu gören babunlar heyecanla ellerini deliklere sokarlar. Delik stratejik olarak babunun elini sokabileceği kadar geniş ama tuzu tuttuğunda elini çıkaramayacağı kadar da dar yapılmıştır.

Babun isterse elini açıp tuzu bırakabilir ve kaçabilir. Ancak bazı babunlar çok sevdikleri için tuzu bırakmazlar ve böylece tuzağa düşerler. Bu da avcılara babunu yakalama şansı verir.

Avcılar böylece yakaladıkları babunu kısa bir süre için bir kafeste tutar ya da bağlar ve bol bol tuz verirler. Bir süre sonra tuz babunu iyice susatır. Avcılar babunu serbest bırakır ve babun kaçar.

Babunun koştuğu ilk yer su kaynağıdır. Avcılar da babunu takip eder ve böylece ihtiyaçları olan su kaynağına ulaşırlar.

Bu hikâyeden bireysel ve toplumsal davranışlara dair birçok ders çıkarılabilir. İlk akla geleni materyal bağımlılıklarımızın zamanla hayatımızın kontrolünü elimizden alması ve bunun farkında olan üretici firmaların bizden umarsızca faydalanmasıdır. Oysa o alışkanlık tuzlarını bırakabilsek bunun finansal, psikolojik ve fizyolojik faydalarını hemen göreceğimizi de biliriz.

Peki bu babun hikayesinden toplumsal bir ders çıkarabilir miyiz?

Tıpkı örnekteki tuz tuzağı gibi cemiyet olarak yakalandığımız takıntılarımız ve dogmalarımız ne olacak?

Meselâ kardeş katli uygulaması. Maalesef Osmanlı’da yüz yıllarca yapılmış. Kundaktaki bebekten tutun da genç şehzadelere kadar bu zulüm birçok masum canı almış.

Öyle ki bu uygulamayı yapanlar bile bundan memnun değil ancak bunu bir “gereklilik” olarak görmüş. Maksat ise farazi taht kavgalarını engelleyip güya devletin bekasını sağlamak.

Evet, bu zulme bazıları itiraz etmiş: “Yahu böyle canice bir işi bize yaptıran bu taht, saltanat ve şahsa bağlı iktidar tuzağı kötü bir sistem, biz bu tuzu elimizden bırakalım ve yeni bir yol bulalım.”

Ancak bu çağrılar yetmemiş. Muktedirler genellikle tuzun cazibesine kapılmışlar ve zulüm tuzağında avlanmışlar.

Baştaki hikâyede de gördük: bazı babunlar kafese düşmesine rağmen tuzu yalamaya devam ediyor. İşin en acı kısmı da bu. Tuzağa düşmüş olmanın verdiği tecrübe yine tuzun cazibesine yeniliyor ve aynı hatalara devam ediliyor.

Bugüne gelirsek; fertlerin tuzu sigara, şeker veya alışveriş bağımlılığı iken toplumların tuzu da istibdat ve tek adamcılık olabiliyor.

Birinci Avrupa’nın akil adamları Batıyı bu tuzaktan kurtarmayı başarmış.

Bizim akil adamlarımız da öne çıkmalı.

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