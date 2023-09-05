Değişimi reddedip düzelme beklemek

Üniversite sınavına hazırlandığınızı hayal edin.

Amacınız güzide bir üniversitede çok talep gören bir programda okumak. Bunun için farklı disiplinlerin çeşitli konularına hâkim olmalısınız. Tırmandığınız dağ büyük ve yarıştığınız insan çok.

Her gün yedi sekiz saat çalışıyorsunuz, hafta sonlarınızdan, aile yaşantınızdan fedakârlık ediyorsunuz ama nafile. Denemelerde sonuçlar hep beklentiniz altında geliyor ve hiç yükselişe geçemiyorsunuz.

Bir rehberlik uzmanına gittiniz ve çalışma sistematiğinizden bahsettiniz. Ortaya çıkan sonuç şu: Masa başında saatler geçirseniz de “yanlış” çalışıyorsunuz. Konu tekrarı yapmadan soru çözüyorsunuz ve sadece iyi olduğunuz alanlardan test seçiyorsunuz. Eksik olduğunuz alanların testlerini ise tamamen atlıyorsunuz.

Rehberlik uzmanınız diyor ki: Değil günde sekiz saat, on sekiz saat de çalışsanız, bu plan sizi başarıya ulaştıramaz. Kendinizi kandırmayın, zayıf olduğunuz alanlara odaklanın…

Şimdi hayalden dönüp günümüze bakalım.

Faiz oranları, uluslararası kredi notları, zamlar, atamalar, görevden alınmalar, heterodoks-ortodoks … falan filan derken günler geçiyor.

Elbette bunlar üzerinde konuşulması gereken konular ve saygın ekonomistlerin analizlerini de dikkate almak lazım. Ama hem seçim öncesi hem sonrası dönemi göz önünde bulundurursak, biz ne kadar konuşsak ve ufak politika değişimleri görsek de halimizde gelişme gözlemlenemediği gibi aksine gerileme söz konusu. O halde biz de örneğimizdeki öğrenci gibi bir muhasebe yapalım. Acaba biz problemlerimize yanlış mı yaklaşıyoruz? Zayıf olduğumuz, hem bugün hem yarın adeta canımıza okuyan konulara odaklanmaktan kaçınıyor muyuz? Hocanın hoşuna giden bazı bilindik konulara saatler ayırıyor ama bütün sınavımızı mahvedecek seviyede önemli bazı konulara çalışmaktan bile bile kaçıyor muyuz? Bazı konuların varlığını külliyen unuttuk mu?

Seçim süreci öncesinde muhalefetin çabasıyla gündeme gelmiş olan “hukukun üstünlüğü, demokratik kurumların işlerliği, bağımsız yargı, bağımsız kurumlar, işleyen denetim mekanizmaları, adaletli gelir dağılımını sağlayan sosyal devlet politikaları, devlet bütçesinin israf edilmemesi, AİHM kararlarının uygulanması …” ve benzeri birçok konu, sanki mucizevi bir şekilde çözülmüş gibi ana gündemden kalktı.

Halen bu konularda yazı yazan ve haber yapanlar lütfen üzerine alınmasın. Bizim derdimiz gündemimizin böyle konularla “yeteri kadar” meşgul olmamasıyla…

Nasıl ki fizik, kimya, biyoloji çözemeyen aday tıp fakültesini kazanamaz, aynı şekilde geçmişinden ders almayanın ekonomisi düzelmez, hukuk devletine sahip olmayan ülkede insanların yüzleri gülmez. Ekmek/ekonomi için adaleti feda edenler iki gün sonra ekmekten de olur ve eldeki adaletsizlikle kalakalır.

Madem köşemizin ana teması Avrupa, örneğimizi de oradan verelim.

Hukuku adaleti koruma ve sağlama aracı değil de muhalif fikirlere karşı silah yapan, duvarlara portre asmayı marifet sanan tek adam yönetimleri yüzünden savaşlara sürüklenen Avrupa ülkeleri o kötü düzeni değiştirmeden reform yapmaya çalışsaydı bugün Avrupa Birliği olmayacağı gibi aralarındaki savaşlar da bitmezdi. AB tarihi gösteriyor ki bahsettiğimiz konuların üzerine demokratik ve katılımcı mekanizmalarla gidilmedikçe ve samimi bir şekilde çözüm bulunmadıkça ekonomi falan düzelmez.

“Ekonomi her yerde kötü, savaş çıktı, salgın çıktı, enerji krizi oldu” diyenlerin de “ben çok çalıştım ama sınav zordu” diyen öğrenciden farkı yoktur.

Sınav zorsa herkese zordur, başarısızlığa bahane değildir.

