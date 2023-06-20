Kanseri şekerle tedavi etmek

Son günlerde haber kanallarında ekonomik sistem ve kadro değişikliği üzerinden Türkiye’nin ekonomik geleceği hakkında okumalar yapılıyor.

Ortodoks politikalara dönüş ve saygın ekonomistlerin kurumların başına getirilmesi gibi gelişmeler sonucunda ekonomik yıkım yaşayan ülkemizin geleceği hakkında umutlu söylemler artıyor.

Ekonomimizin düzelmesini ve gelişmesini hepimiz isteriz. Özellikle düşük ve orta gelirin alım gücünün mahvoluşu ve gençlerin geleceğe umutsuz bakması bizi de ülkemizin geleceği hakkında kara kara düşündürüyor.

Bu gelişmelerin ekonomimize olumlu katkı yapması mümkün. Saygın isimlerin getireceği meşruluk bir nebze olsun ekonomimize nefes aldıracaktır.

Fakat bu bir tedavi değil, olsa olsa ancak “ağrı kesici” niteliğinde bir ilaç olabilir, çünkü hastaya konulan teşhis yanlış. Doğru teşhis ve tedavi olmadan da ekonomide sürdürülebilir bir iyileşme ve gelişme olması mümkün değil.

Köşemizin adının “Birinci Avrupa” olması hasebiyle ne demek istediğimizi Avrupa Birliği’nin tarihi ve güncel hali üzerinden anlatalım.

Avrupa Birliği, günümüzde dünyanın en büyük ticaret bloğu, 100’den fazla ülkenin en büyük ithalat pazarı ve dünyanın en büyük hizmet ihracatçısı. AB’nin ekonomik gücünün motoru da üyeleri arasında kurduğu ortak pazar. Çoğu mal, hizmet, para ve insan gücü Avrupa kıtasının büyük bölümünde ortak pazar kuralları sayesinde serbestçe hareket edebiliyor. Bu sistemin etkili ve adil çalışabilmesi için de 27 üye ülkenin sınırlı sayıda ortak standartla yönetilmesi gerekiyor. Rekabet hukuku, tüketici hukuku, ticaret hukuku, gıda ve çevre koruması standartları gibi alanlarda üye ülkeleri bağlayıcı regülasyonlar çıkaran AB’nin bununla amacı, ortak pazarı sürdürülebilir tutmak ve bu sayede ekonomik gücünü koruyup, arttırmak.

Bundan 80 yıl önce ise Avrupa’nın çoğunu içine alacak bu tarz bir sistemin hayal edilmesi bile mümkün değildi. İkinci Dünya Savaşında adeta paramparça olan Avrupa kıtasının yaralarını sarması ve sürdürülebilir bir barış sağlaması için yeni bir bakış açısına ihtiyacı vardı. Tarih gösteriyordu ki kalıcı barış ve refahın, tüm yetkiyi merkezde toplayan güçlü şahıslarla ve ulus devletlerin nasyonalist, başına buyruk politikalarıyla sağlanması imkansızdı.

Bunun farkına varan Avrupa’nın elit düşünürleri ortak değerler çevresinde bir “iş birliği” projesi hayal ettiler. Bu değerler ise demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, özgürlük ve çok taraflılık olacaktı. Onlara göre yıkılmış ve kıtlık yaşayan Avrupa’nın ekonomisi ancak böyle ayağa kalkabilirdi.

Bugünden geriye baktığımızda, bu iş birliği Avrupa’da yarım yüzyılı aşkın bir süredir barış ve istikrar sağladı ve bunun sonucu olarak en başta dile getirdiğimiz refah standartlarına ulaştı.

Görüldüğü üzere Avrupa Birliğinin ekonomik başarısı aslında öncelikle bir demokrasi ve hukuk başarısıdır. Yüz yıllardır süre gelen şahıslara bağlı yönetimlerin ve onu takip eden aşırı nasyonalist felsefenin getirdiği yıkımı işlevsel demokrasi, çok taraflılık ve insan hakları merkezli hukuk sistemleri tamir etmiştir.

Bizim de hastalığımızın teşhisi belli: Tek adama bağlı denetimsiz yönetim sisteminden kaynaklanan demokrasi eksikliği ve hukuk ve adalet yetersizliği. Ortodoks olmayan ekonomik sistem denemeleri ve liyakatsiz Merkez Bankası atamaları da bu hastalığın yol açtığı semptomlar.

Ekonomide sürdürülebilir bir gelişme için almamız gerek ilaçlar; işlevsel demokrasi, güçler ayrılığı ve insan hakları merkezli bağımsız bir hukuk düzeni.

