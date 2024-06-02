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2 HAZİRAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Laiklik üzerine-2

Ahmet Said Aydil
02 Haziran 2024, Pazar
Başlıkta laiklik desek de, “seküler” kavramını kullanacağız.

Bunun sebebi laikliğin dinlere karşı baskıcı tavır sergileyen bir ideolojiyi temsil ediyor olması. Bu da doğal olarak bizim sözünü ettiğimiz “nötr” devlet yapısına zıt düşecektir. Aynı zamanda bu yazıda sekülerlikten bir yönetim tarzı olarak bahsedilmektedir, kişisel hayat görüşü olarak değil. Bu bağlamda şahıslar seküler olamazlar. Çünkü dine dair bütün tavırlar fıtratları gereği “tarafsız” olamayacaktır.

İlk yazımıza bazı tepkiler geldi. Bu sebeple meseleyi bir başka bakış açısıyla sunmak istedik. Bunun nihai bir cevap olduğunu iddia etmiyoruz ama, yeni düşünce kapıları açmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Nitekim bu hususları görmezden gelmek onları ortadan kaldırmaz. İlk yazımızı okumak isteyenler için link: https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-said-aydil/laikligi-yeniden-dusunmek-otoriter-uygarlik-epitomlarinin-otesinde_596801

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Takip eden kısımları İslam hukuku Profesörü Abdullahi Ahmed An-Na’im’in bir konferansından derledik:

“Devletin seküler olmasına ihtiyacım var ki, özgür irademle seçtiğim Müslüman olabileyim. Bu zaten Müslüman olmanın tek yoludur. Bu da devletin seküler olmasını, İslami bir bakış açısıyla talep ettiğim anlamına geliyor.

“İslam Devleti” kavramına karşı çıkıyorum. Çünkü kavramsal olarak tutarsız, tarihsel olarak yanlış ve pratik olarak savunulamaz. Devlet seküler olduğunda, yani dini doktrinlere karşı tarafsız olduğunda (bu devletin her şeyde tarafsız olduğu anlamına gelmez, sadece “dini doktrinler” konusunda tarafsız olduğu anlamına gelir), bu devletin dini doktrinler ile ilgili hiçbir şeye karşı çıkmadığı ya da hiçbir şeyi desteklemediği anlamına gelir. Bu, insanların Müslüman olmayı seçmeleri için şarttır ve Müslüman olmanın tek yolu budur, özgür seçim iman olasılığı için olmazsa olmazdır.

Eğer inanmama seçeneği bana açık değilse, inancımın bir anlamı yoktur. Bunun için devletin inancım ya da inançsızlığım konusunda bana karşı tarafsız olması gerekir. Eğer devlet bir pozisyon alır ve beni belli bir doktrine inanmaya zorlarsa, o zaman gerçekten inandığımı söyleyemem. Bu nedenle İslami bakış açısından seküler bir devlet talep edilmelidir.

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Bu bağlamda, şeriatın devlet tarafından uygulanmasının mümkün olmadığını da söyleyebiliriz. Şeriatın devlet tarafından uygulanmaması gerektiğini değil. Devletin yaptığı hiç bir şey tanımı gereği şeriat olamaz. Şeriat Müslümanlar tarafından seçimle ve inançla, yani niyetle uygulanmalıdır. Devlet siyasi bir kurumdur, bir dine sahip olması mümkün değildir. Bu da, ‘İslami’ olarak adlandırılan bir devletin aslında, kendi İslam görüşlerini devlet kurumları aracılığıyla dayatan insanlar tarafından yönetilen bir devlet olduğu anlamına gelir. Buradan bir devlete İslami demenin ne kadar tehlikeli olduğunu anlayabilirsiniz.

Devlet İslami olamayacağı için şeriatı da uygulayamaz. Çünkü devlet İslami olduğunu iddia etse ve belli bir İslam anlayışını dayatmayı amaçlasa bile, eylemleri siyasi olduğu için bu eylem de özünde seküler olacaktır.”

An-Naim’in demek istediği şu: Devlet mümkün olduğunca seküler, yani tarafsız olmaya çalışmalıdır. Yine de, hiçbir zaman yeterince tarafsız olamaz. Çünkü devlet insan failliğini gerektirir ve insanlar tarafsız değildir. Ancak her zaman bu ideal peşinde olunmalıdır.

Bu tarafsız olma çabası da, ancak herkes eşit şekilde konuşmakta ve devlete katkıda bulunmakta özgür olduğunda mümkün olabilir. Eğer bu çabaya katılım, insanların belli şeylere inanmasını gerektiriyor ve onları diğerlerine tercih ediyorsa, çoğu insan dışarıda kalacak ya da insanlar münafıklara dönüşecektir.

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