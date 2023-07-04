Ortak değerler, ortak gelecek

PEW Araştırma Merkezi’nin projeksiyonlarında; sıfır göç, orta seviye göç ve yüksek göç senaryolarına göre AB üyesi ülkelerde 2050 yılında Müslüman nüfusunun 35 ilâ 75 milyon arasında olması bekleniyor.

Projeksiyonlarda Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerde Müslüman nüfus oranları yüzde 15 ila 25 arasında değişiyor. Bunlar çok ciddi sayılar.

Avrupalılar da elbette bu durumun farkında. Maalesef ne zaman radikal bir grup ortaya çıksa veya bir Müslüman suç işlese bu istatistikler aşırı sağcı partiler tarafından İslam karşıtı propaganda aracı olarak kullanılıyor. Her ne kadar ortalama Avrupa vatandaşı bu söylemlere kulak vermese de, önemli bir kısmı, bazı göçmenlerin olumsuz davranışları sonucu haklı bir tedirginlik yaşıyorlar.

Günümüzde kargaşa içinde olan İslâm ülkelerinde yaygın olan bazı akım ve hareketlerden etkilenmiş az sayıda göçmen; AB’nin kabul ettiği, demokrasi, hürriyet ve insan hakları gibi temel değerleri İslâm diniyle taban tabana zıt görüyor. Sayıları az da olsa sesleri çok çıkan bu grupların etki alanlarının azaltılması için bilhassa Avrupa’da yerleşik Müslüman toplumların üzerine önemli sorumluluklar düşüyor.

İşte burada Türkiye’nin potansiyel bir üyeliği (en azından üyelik şartlarını sağlamış olması) iki türlü önem taşıyor:

Bir yandan demokrasi ve insan hakları değerlerini tam idrak ederek kabul etmiş ve AB üyesi olma yolunda mesafe almış bir Türkiye, İslâm dünyasına bu değerlerin İslâm’a zıt olmadığı mesajını verecek. Türkiye bu pozisyonunun faydalarını kendisi gördükçe hem Avrupa’da hem de Avrupa dışında yaşayan Müslümanlara bir tür “test vakası” olacak.

Öte yandan da Avrupa Birliği bazı çevrelerce kendine takılan “Hıristiyan Kulübü” lâkabından kurtulacak ve İslâm ile uyumlu olan bazı cihanşümul değerleri Müslüman çevrelere de yayabilecek.

Bu konuda Yeni Asya’nın duruşu bellidir. Bediüzzaman Said Nursî’nin de belirttiği üzere İslâm dini eski semavî dinlerin bozulmamış güzel yönlerini de içinde bulundurmaktadır.

Hal-i hazırda AB tarafından kabul edilen ve İslâm’a da aykırı olmayan demokrasi, hürriyet ve insan hakları gibi değerler İslâm Ülkeleriyle buluşturulduğunda bunun iki sonucu olacaktır:

Birincisi Avrupa medeniyeti özellikle sosyal hayatında yaşadığı yabancı düşmanlığı gibi problemleri giderme yoluna girecektir.

İkincisi olarak İslâm dünyası ve Müslümanlar da kendi dinleriyle hakikatte zıt düşen totaliter zulüm rejimlerinden kendilerini kurtaracaktır.

Ülkemizde de 1950 sonrasında, yani bugünkü AB ve Avrupa Konseyi yapılarının temellerinin atılmaya başlandığı yıllardan bu yana, bu kurumların değerlerine yaklaşmaktan veya uzaklaşmaktan kaynaklanan inişler ve çıkışlar yaşanmıştır. Yükselişlerimiz hep bu yapılara samimî olarak yaklaştığımız zamanlarda gerçekleşmiştir (Bu çıkışların zirvesinin AB’ye en yakın olduğumuz 2005-2010 senelerinde yaşandığını destekleyecek veriler mevcuttur).

O halde Türkiye için AB üyeliği değişmez ana hedeftir. Bu ülkenin ve coğrafyanın iyiliğini isteyen her siyasetçi buna göre konum almalıdır.