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12 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

Şahıslardan üstün bir birlik

Ahmet Said Aydil
12 Eylül 2023, Salı
Avrupa Merkez Bankası (AMB), son 21 yıldır Avrupa vatandaşlarının cüzdanlarını dolduran tarihî “pencereler ve köprüler” temasından vazgeçerek banknotlarının tasarımını yenilemeye hazırlanıyor.

Bu konuda geçtiğimiz sene bir AB Parlamentosu üyesinden ilginç bir teklif gelmişti: Almanya’dan FDP’li (Hür Demokrat Parti) Moritz Körner, banknotlardan birinin üzerinde Biontech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin gösterilmesini önermişti. Buna gerekçe olarak da şunları belirtmişti: “Hayatları, entegrasyon, ilerleme, girişimcilik, akademik mükemmellik ve göçmenlik toplumunun potansiyeli hakkında etkileyici bir hikâye.”

Ancak bu teklif gerçekleşmedi, tasarımlar eskiden olduğu gibi yine tarihî veya güncel insan figürü içermemekte. Yeni banknotların Avrupa’nın tabii güzelliklerini ve ortak değerlerini yansıtan görselleri içermesi planlanıyor. Konu için seçilen uzman grubu, AB içinde sınırların olmamasını ve Avrupa ülkeleri arasındaki bağlılığı sembolize ettiği için kuşlar ve nehirler gibi tabii temaların seçildiğini belirtti.

Ne güzel…

Biz de bu gelişmeler üzerine Euro’nun mevcut tasarımı hakkında tarihi bir araştırma yapıp sizlerle düşüncelerimizi paylaşmak istedik.

Bilindiği üzere Euro banknotlarının üzerinde kişi portreleri veya meşhur bir mimari yapının resmi bulunmuyor. Bu tasarımın arkasındaki fikir, Avrupa’nın birliğini vurgulamak ve herhangi bir ülkeyi öne çıkarmamaktı. Alexandre Lamfalussy, Avrupa Para Enstitüsü’nün başkanı olarak, banknotlarda kişisel bir imajın kullanılmasının geleneksel bir yaklaşım olduğunu, ancak Avro’nun tüm Avrupa’ya ait bir para birimi olduğunu ve bu nedenle kimseyi dışlamamak gerektiğini vurgulamıştı. O tarihlerde buna en çok tepki gösteren ülke Büyük Britanya olmuştu. Euro pazarlıkları sırasında Euro’da Kraliçe’nin portresinin olmasını istemişlerdi ve bu reddedilmişti. Zaten daha sonra birçok sebeple Britanya Euro bölgesine girmemişti.

Euro’nun ilk kullanılmaya başlandığı dönemde, Avrupa Topluluğu (kısa süre sonra Avrupa Birliği olacaktı) daha entegre bir yapıya doğru ilerlerken, çok taraflı ve kısmen uluslarüstü bir yapı olmanın önemli yönlerinden olan “üye devletler arası eşitlik ilkesini” göz önünde bulundurmuştu.

Bu tarz hassasiyetlerin hafife alınmaması gerektiği kanaatindeyiz. Eski yazılarımızda da bahsettiğimiz üzere, AB’yi farklı ve değerli kılan en önemli detaylardan biri karizmatik kişileri veya yalnızca güçlü olan devletleri öne çıkaran bir yapı olmaması. Aksine çok taraflılığı öne çıkarması.

100 yıl önce üst üste iki Dünya Savaşı’yla mahvolan, ondan önce asırlarca kendi bünyesindeki Krallar, Dükler, Lordların büyük ve küçük savaşları ile sıradan halkın katledildiği bir kıt’a olan Avrupa, bugün, kurduğu birlikle uzun süreli bir barış sağladığı gibi ekonomik bir güç olmayı da başardı. Bahsettiğimiz bu kanlı tarihe bakıldığında çok fazla sayıda “güçlü” tek adamlar ve tamamen onlara bağlı ve kontrolsüz güçlerce oluşturulup sürdürülmüş politikalar bulacaksınız.

Yani esasında bir “kâğıt parçası” da olsa hayatın her adımında yer alan ve maddî değerinden çok daha fazla sembolik değeri olan banknotlarda şahıs suretlerinin bulundurulmaması hassasiyeti bile, bizlere, bugün 27 devletin üyesi olduğu ve düzenli seçimleri, parlamentosu, mahkemesi, bankası vs. olan (belki bir gün ordusu da olacak olan) sayısız hassas dengelerin bulunduğu bir yapıya nasıl gelindiği hakkında bir ipucu veriyor. 

İnşallah dünyanın geri kalanına ve bilhassa bize de örnek olur.

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