Tarihin iki yüzü

Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin köklü ve çok okunan gazetelerinden birinde Ataol Behramoğlu’nun “batının iki yüzü” başlıklı fikir yazısı yayımlandı.

Said Nursi’nin 70 küsür yıl önce yaptığı “Birinci Avrupa ve İkinci Avrupa” ayrımına çok benzer bir şekilde, Batı medeniyeti hakkında yapılmış bir tasnif içeriyordu bu yazı. Kısmen katılmadığımız yönleri olsa da yazıdaki tasnif bizce çok da isabetsiz değil. Kısmen Said Nursî’nin tasnifine benzer şekilde, Behramoğlu da Batı medeniyetinin, Hıristiyanlığın bozulmamış öğütlerinden esinlenmiş eşitlikçi ve insan hakları merkezli yapılarını birinci yüz kabul ediyor ve ikinci yüzü “kölecilik, sömürgecilik, ırk ayrımcılığı, emek sömürücülüğü” olarak nitelendiriyor.

Yazının tamamında katıldığımız ve katılmadığımız noktalar var ama amacımız kapsamlı bir inceleme yapmak değil. Bizim değinmek istediğimiz kısım yazının sonlarına doğru yapılmış ilginç bir tespit:

“Bizimki gibi, Cumhuriyet öncesinde Batı’nın birinci yüzünün değerlerini benimsemeye yönelip Cumhuriyetle birlikte bu yönelişin devrimci bir hız kazandığı, şimdiyse bu değerlerden aynı hızla uzaklaşmakta olan bir ülke bu durumda ne yapmalıdır?”

Birinci Avrupa/Batı’dan uzaklaştığımız konusunda yazarla hem fikiriz. Zaten köşemizi takip edenler bunu açık şekilde görecektir. Ancak özellikle Cumhuriyet’in ilk dönemine işaret ederek, bu dönemi birinci batının insan hakları, hukukun üstünlüğü ve özgürlükçü değerlerine yaklaşılan bir dönem addetmek bize çok çelişkili geldi.

Güçler ayrılığı yerine güçler birliğinin benimsendiği, Millî Mücadele döneminde benimsenen çoğulcu/kapsayıcı tavrın terk edilip, etnosantrik milliyetçilik anlayışına geçildiği, çok partili ilk seçimin ancak 1946’da yapılabildiği, hayatın her alanını etkileyen “devrimlerin” toplumun fikri alınmadan yapıldığı ve karşı çıkanların kovuşturmaya uğradığı, hatta zaman zaman infaz edildiği bir sürece “birinci batı değerlerine yönelinen dönem” demek ne kadar isabetli olabilir ki? (Üstelik İlk seçim sürecinde yaşanan skandalların demokrasiye düşürdüğü gölgeden bahsetmiyoruz bile.)

Yazarın farkına varamadığı gerçek şu: Birinci Avrupa’nın en önemli başarısı kendi tarihiyle, yani İkinci Avrupa’yla yüzleşmesidir. Avrupa’nın geçmişindeki baskı, savaş, sömürge ve ırkçılık illetlerinden kurtulmak ve yeni sayfa açmak isteyenler; demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü değerleri etrafında bir araya gelip İkinci Avrupa ile mücadeleye girmişti. Şu ana kadar da ciddi anlamda başarılı olmuş, bu sayede Avrupa kıtası tarihinin en uzun süreli barışını yaşamıştır ve günümüzde de ekonomik gücüyle vatandaşlarına yüksek standartlı bir hayat sunabilmektedir.

Kendi geçmişiyle yüzleşmemiş, yani o çirkin ikinci yüzünün farkına varmamış bir Avrupa şüphesiz ki eski hatalarına tekrar düşecekti. Günümüzde de bu mücadele devam etmekte.

Bize düşen, ülke olarak, Behramoğlu’nun da yazdığı gibi: demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü değerlerinin Batıya özgü değerler olmadığını idrak etmek, bunları sahiplenip benimsemek ve Birinci Avrupa’ya da örnek olacak şekilde dinimizden ve kültürümüzde gelen bir samimiyetle uygulamaktır.

Ancak bunun ilk ve vazgeçilmez adımı; kendi yakın tarihimizle, doğrularımızla ve yanlışlarımızla yüzleşmek olacaktır. Bu kapsamda sadece Osmanlı dönemi eleştirisi yetmez. Tek parti dönemi eleştirisi de samimiyetle yapılmalıdır.