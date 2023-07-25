"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

Tarihin iki yüzü

Ahmet Said Aydil
25 Temmuz 2023, Salı
Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin köklü ve çok okunan gazetelerinden birinde Ataol Behramoğlu’nun “batının iki yüzü” başlıklı fikir yazısı yayımlandı.

Said Nursi’nin 70 küsür yıl önce yaptığı “Birinci Avrupa ve İkinci Avrupa” ayrımına çok benzer bir şekilde, Batı medeniyeti hakkında yapılmış bir tasnif içeriyordu bu yazı. Kısmen katılmadığımız yönleri olsa da yazıdaki tasnif bizce çok da isabetsiz değil. Kısmen Said Nursî’nin tasnifine benzer şekilde, Behramoğlu da Batı medeniyetinin, Hıristiyanlığın bozulmamış öğütlerinden esinlenmiş eşitlikçi ve insan hakları merkezli yapılarını birinci yüz kabul ediyor ve ikinci yüzü “kölecilik, sömürgecilik, ırk ayrımcılığı, emek sömürücülüğü” olarak nitelendiriyor.

Yazının tamamında katıldığımız ve katılmadığımız noktalar var ama amacımız kapsamlı bir inceleme yapmak değil. Bizim değinmek istediğimiz kısım yazının sonlarına doğru yapılmış ilginç bir tespit:

“Bizimki gibi, Cumhuriyet öncesinde Batı’nın birinci yüzünün değerlerini benimsemeye yönelip Cumhuriyetle birlikte bu yönelişin devrimci bir hız kazandığı, şimdiyse bu değerlerden aynı hızla uzaklaşmakta olan bir ülke bu durumda ne yapmalıdır?”

Birinci Avrupa/Batı’dan uzaklaştığımız konusunda yazarla hem fikiriz. Zaten köşemizi takip edenler bunu açık şekilde görecektir. Ancak özellikle Cumhuriyet’in ilk dönemine işaret ederek, bu dönemi birinci batının insan hakları, hukukun üstünlüğü ve özgürlükçü değerlerine yaklaşılan bir dönem addetmek bize çok çelişkili geldi.

Güçler ayrılığı yerine güçler birliğinin benimsendiği, Millî Mücadele döneminde benimsenen çoğulcu/kapsayıcı tavrın terk edilip, etnosantrik milliyetçilik anlayışına geçildiği, çok partili ilk seçimin ancak 1946’da yapılabildiği, hayatın her alanını etkileyen “devrimlerin” toplumun fikri alınmadan yapıldığı ve karşı çıkanların kovuşturmaya uğradığı, hatta zaman zaman infaz edildiği bir sürece “birinci batı değerlerine yönelinen dönem” demek ne kadar isabetli olabilir ki? (Üstelik İlk seçim sürecinde yaşanan skandalların demokrasiye düşürdüğü gölgeden bahsetmiyoruz bile.)

Yazarın farkına varamadığı gerçek şu: Birinci Avrupa’nın en önemli başarısı kendi tarihiyle, yani İkinci Avrupa’yla yüzleşmesidir. Avrupa’nın geçmişindeki baskı, savaş, sömürge ve ırkçılık illetlerinden kurtulmak ve yeni sayfa açmak isteyenler; demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü değerleri etrafında bir araya gelip İkinci Avrupa ile mücadeleye girmişti. Şu ana kadar da ciddi anlamda başarılı olmuş, bu sayede Avrupa kıtası tarihinin en uzun süreli barışını yaşamıştır ve günümüzde de ekonomik gücüyle vatandaşlarına yüksek standartlı bir hayat sunabilmektedir.

Kendi geçmişiyle yüzleşmemiş, yani o çirkin ikinci yüzünün farkına varmamış bir Avrupa şüphesiz ki eski hatalarına tekrar düşecekti. Günümüzde de bu mücadele devam etmekte.

Bize düşen, ülke olarak, Behramoğlu’nun da yazdığı gibi: demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü değerlerinin Batıya özgü değerler olmadığını idrak etmek, bunları sahiplenip benimsemek ve Birinci Avrupa’ya da örnek olacak şekilde dinimizden ve kültürümüzde gelen bir samimiyetle uygulamaktır.

Ancak bunun ilk ve vazgeçilmez adımı; kendi yakın tarihimizle, doğrularımızla ve yanlışlarımızla yüzleşmek olacaktır. Bu kapsamda sadece Osmanlı dönemi eleştirisi yetmez. Tek parti dönemi eleştirisi de samimiyetle yapılmalıdır.

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bankaların faiz vurgunu

    İnternete yüzde 70 zam

    Sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyredecek, hafta sonu 10 derece düşecek

    Manisa - Saruhanlı'da da orman yangını çıktı

    Twitter’ın logosu değişti

    Miçotakis: Savaştayız

    Fransızca Mali'de 'resmi dil' olmaktan çıktı

    Biden'dan Netanyahu'ya: Meclis oylamasını durdur

    Bir Çinli daha Türkiye’de

    Nakit akışı büyüme trendini yavaşlatıyor

    Yunanistan'da Korfu Adası'nda da yangını çıktı

    Zam sağanağı

    Kemalizm düşman ilan ettiği için Nurculuk ilgimi çekti

    Muğla'daki yangın söndürüldü - 1 kişi gözaltına alındı

    Moskova'ya İHA saldırısı

    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

    Cezayir de kırmızı alarma geçti

    Afganistan'daki selde 30 kişi öldü

    İlaçta pahalılık ve yokluk kıskacı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim fırsattı, ama...
    Genel

    İnternete yüzde 70 zam
    Ali FERŞADOĞLU

    Müstebitlerden nasıl kurtulacağız?
    Genel

    Bankaların faiz vurgunu
    Mehmet Kenar

    Kendinin veli olduğunu bilmeyen evliya: Ali Kemal Yavuzsoy
    Risale-i Nur'dan

    Lozan’ın içyüzü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Âhirete imanın dünyadaki faydaları
    İbrahim Aktaşcı

    Mayın tarlasında demokrasi hasadı
    Cevher İLHAN

    Son “Körfez turu” övgüleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.