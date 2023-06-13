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14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

“Viktor, Şeyh ve Yuri” mi “Hans, Coni ve Toni” mi?

Ahmet Said Aydil
13 Haziran 2023, Salı
“Erdoğan’ın zaferine bir nefes gibi ihtiyacımız vardı, Erdoğan’ı sadece desteklemedim, özellikle dua ettim.”

Bu sözlerin sahibi 2010 yılından beri Macaristan Başbakanı olan Viktor Orban. Orban kendi ifadesiyle ülkesini “illiberal” bir demokrasiye çevirmiş olmasıyla ve Avrupa Birliği’ne çıkardığı “problemler” sayesinde ün kazanmış bir lider. Bu problemlerin başında kendi ülkesinde yaşanan “hukukun üstünlüğü krizi” yer alıyor.

Orban hükümetinin “reform” adını verdiği kanunî düzenlemelerden sonra, Avrupa Birliği Komisyonu, geçen yıl Macaristan’a karşı, yolsuzluk ve hukuka uygun kovuşturma yapılmaması gibi hukukun üstünlüğü ihlalleri nedeniyle, ciddi maddî müeyyideler ön gören “Hukukun Üstünlüğü Koşulluluk Yönetmeliği” prosedürünü yürürlüğe sokmuştu.

Orban’ı meşhur yapan bir diğer özelliği de uyguladığı aşırı sert sığınmacı politikaları. Sığınmacılara karşı insan onuruna yakışmayan muamelelere ve şiddete başvuran Orban hükümeti dünyadaki insan hakları savunucularının tepkisini çekmekte. Orban, yıllardır, seçim süreçlerinde ve devlet programlarında, mültecileri, posterlerde maymun çizimleriyle tasvir etmeye varacak kadar çirkin yöntemlere başvurmakta ve üstelik mültecileri “Müslüman işgalciler” olarak adlandırmakta.

Baştaki sözleri de zaten bu konuyla bağlantılı. “Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı Türk sınırları açılırdı” diyen Orban, kendisini bu seçimin kazananlarından görüyor.

Orban’ın “desteğinin ve dualarının” kimin çıkarları doğrultusunda olduğunu anlamak kolay. Milyonlarca sığınmacının ülkemizin ekonomik ve sosyal dengesine yaptığı etkiler ve bu insanların perişan halleri Orban’ın umrunda olsaydı bu yükü bizimle paylaşmak isterdi herhâlde.

Yine de malum bazı medya kanallarında Orban’ın destek ve dualarını “çıkar gözetmeyen özverili bir davranış” olarak lanse edenler de yok değil. Bu tayfa zaten, Rusya, Macaristan ve Körfez ülkeleri gibi otoriter yönetimlerin olduğu ülkelerden gelen destek ve övgüleri öpüp milletin başının üstüne koymakta çok hızlı.

Benzer açıklamalar “Hans, Coni ve Toni” ülkeleri tarafından yapıldığında hızlı ve şiddetli şekilde karşı atağa geçen o malum yaygın medyamız, “Viktor, Şeyh ve Yuri” tarafından gelen desteklere tam aksine bir teveccüh gösteriyor.

Peki Viktor, Şeyh ve Yuri, yani otokrat dünya, kimleri neden destekler?

Dış siyasette ittifaklar coğrafî yakınlıktan ziyade zihniyet benzerliğinden yapılır. Türkiye gibi güçlü bir ülkeyi de herkes müttefik görmek ister. Burada bizim için önemli olan “dostumuzu” doğru seçmek.

Atalarımızın “dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” sözünden de yola çıkarak, bize hiçbir faydası olmayan Viktor’dan, askerî anlaşmazlıklar yaşadığımız ve açtığı savaşları kınadığımız Yuri’den ve iç işlerimize karışmakla itham ettiğimiz müsrif Şeyhlerin yalancı dostluğundan uzak durmalıyız.

Aksine, hem iç hem dış siyasette istibdada evrilmeye uygun ve şahıslara bağlı yönetimlerden ziyade, müzakere kültürü ile yürüyen ve “çok taraflılık” ilkesini geliştirerek sürdüren bir yapı durumundaki Avrupa Birliği ile yakınlaşmalıyız.

Hayatı boyunca demokratik cumhuriyeti İslam namına savunan Bediüzzaman Said Nursi, “Riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyim” demişti.

Ayrıca iki Dünya savaşından aldığı derslerle Avrupa’nın ırkçı ve zalim güruhundan kendini kurtararak “İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyizle hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi san’atları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları” takip işini kurumsallaştıran Birinci Avrupa’ya işaret ederek, izlememiz gereken çizgiyi ve ittifak etmemiz gereken Avrupa’yı yıllar önce dile getirmişti.

Bize düşen bu çizgiyi kalınlaştırmak ve Medeniyetler İttifakı’nı kuvvetlendirmektir.

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  • Mustafa Eren B.

    13.6.2023 08:43:03

    Ahmet Said Bey'i tebrik ediyorum. Kalemine kuvvet. Gayet yerinde ifadelerle meramını anlatan dili insana keyif veriyor. Baki selam.

Risale-i Nur Külliyatı

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