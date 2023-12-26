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26 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Yiğidi öldürme, hakkını ver

Ahmet Said Aydil
26 Aralık 2023, Salı
Ekonomik kriz dönemleri şüphesiz insanların normalden çok daha gergin oldukları zamanlardır.

Tarihte yaşanmış birçok acı olayın, karışıklığın ve haksız gerekçelerle açılan savaşların arkasında ekonomik krizler olmuştur. Bu tür dönemlerde suçlu arayışına giren topluluklarca azınlıklara karşı şiddet olayları artabilmekte ve toplumların gerginliğini silah haline dönüştüren liderler/siyasetçiler bu süreçler sonrası despotik yönetimler kurabilmektedir.

Dünya tarihine göz attığımızda, Birinci Dünya Savaşı sonrası Nazi rejiminin yükselişi, Rus Çarlığının son dönemindeki ekonomik kriz ve kıtlık sonrası Bolşevik ihtilali, Fransız İhtilalini takip eden kargaşa, kıyım ve ekonomik kriz sonrası Napolyon’un yükselişi ve çok eskilere gidersek Jül Sezar’ın gerileyen Roma ekonomisine kaynak bulmak için Galya topraklarına saldırısı gibi birçok örnek karşımıza çıkmakta.

Ancak İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa’nın savaş sonrasındaki ekonomik krize verdiği tepki böyle olmadı. Dünya savaşları Avrupa’nın elitlerinde önemli bir farkındalığa sebep olmuştu. Said Nursi’nin tanımıyla “menfi milliyetçilik” anlayışının yıllarca hâkim olduğu Avrupa, sorunlarını hep adavet ve savaş ile çözmeye çalışmış ve bunun bedelini ağır ödemişti. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kuran Paris Antlaşması bu kötü tecrübenin alt yapısı ile 1951’de Fransa, Batı Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında imzalandı. Bu topluluğun amaçları arasında Dünya Savaşlarının getirdiği ekonomik yıkım sonrası, kömürü ve çeliği medeniyet yıkmak için değil köprü yapmak için kullanmak amacıyla bir kömür ve çelik ortak pazarı kurmak ve üye ülkeler arasında siyasi ve ekonomik bağları kuvvetlendirmek yer alıyordu. Kısa bir sürede bu birliğin ekonomik faydalarını gören komşu devletler üyelik için kapıya dayandı. O kadar ki savaş sonrası kıtlık krizi yaşayan Avrupa kısa bir süre içinde neredeyse “gıda israfı krizi” yaşamaya başladı.

Hâlbuki başta saydığımız altı üye, bu birliği sağlamalarından altı yıl önce insanlık tarihinde görülmemiş bir kıyım ve felakete sebep olan bir savaştan çıkmışlardı. Devamını biliyorsunuz. Günümüzde Avrupa Birliği adını verdiğimiz bu yapı yirmi yedi üye devletten oluşuyor ve Dünya’nın en büyük üçüncü ekonomisine sahip.

Peki nasıl oluyor da bu önce altı ve sonra yirmi yedi devlet kendilerinin ayrı ayrı toplamından daha güçlü bir yapı olarak, kendi parlamentosuyla, kendi yargısıyla kendi yasalarıyla bu gemiyi yürütüyor?

Bu konu elbette farklı yönlerden ele alınmalı ancak bu yazıda dikkat çekmek istediğimiz husus bu birliğin kuruluşunda kin, hınç, kızgınlık ve dargınlığın sürükleyici güçler olmamasıydı. Kendi kazdıkları çukurların içinde hapsolanlar, bu olumsuz döngüyü kırmak için bir araya gelerek birlikte çalışmanın ve dayanışmanın gücünü keşfetmişlerdi. Barışın sağlanması amacı, sadece güçlü ve galip olanın dediklerinin geçerli olması anlayışının ötesine geçmiş, fedakârlık yapma ve ödün verme anlayışını benimsetmişti.

Doğrularıyla ve yanlışlarıyla AB projesinin başarısı bizim için bir emsaldir. AB üyesi olmak veya olmamak teferruattır. Önemli olan AB’nin ilkesel yapısının örnekliğidir.

Bu dediklerimiz kulağınıza naif geliyorsa, bunun sebebi, siyaset anlayışımızın geçmişten günümüze; kin gütme, nefret, istibdat, samimiyetsizlik ve rövanşçılık zehirleriyle kirlenmiş olmasıdır.

Bizim naçizane fikrimiz; gelecekte kin, hınç, nefret ve rövanşçılık gibi hislerden arınmış olan siyasetçileri desteklemek yönündedir. (AB’yi naif bir şekilde övüp, eleştirmediğimizi düşünenler geçmiş yazılarımıza bakıp eleştirilerimizi okuyabilirler).

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