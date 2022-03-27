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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Duyulmayan çığlık sesleri

Ahmet Ünalan
27 Mart 2022, Pazar
Günümüz ekonomisinin ülkemiz insanlarını derinden yaraladığı bu günlerde dolar yükselişlerinin akaryakıt ve gıda maddelerine yansıması geçim sıkıntısının artmasına ve insanların paniğe kapılıp gida madde stoklarına sebeb olmuş durumda.

Mutfak alış verişi asgârî maaşın yarısı ile yapılabilmekte. Halk ileriki günlerde nasıl bir durumla karşılaşacağını bilmediği için panik ve endişeye kapılmış durumda. 

Yaz mevsimlerinde piyasadaki meyve sebzenin ucuzlaması, milletin uygun fiyata gıda tüketmesine yardımcı olurken aslında köylünün ürünü para etmiyor. Bu sebepten dolayı şu an ümitsizliğe kapılmış ve “hazırı daha ucuz” düşüncesindeler. Ekonomideki çöküş ve ardı ardına gelen zamlar köylüyü paniğe sürükledi. 

Peki ne yapılabilir veya ne yapılmalı?

Ülke yönetimi denetim ve kontrol mekanizmasını daha iyi kurmalı. Köylüye yapılan desteklemeleri arttırmalı, akaryakıt ve vergilendirmesinde indirimler yapılmalı. Devlet mekanizması içersinde belirli kurul ve heyetler oluşturulsa bunlar denetlense, desteklemeler asıl ihtiyaç sahiplerine ulaşsa çiftçiler daha derin bir nefes alabilir. 

 Çiftçinin üretimden el çekmesi demek fiyatların yükseltmesine sebep olacaktır.

Üretim olarak çok gerideyiz. Bütün imkânlarımız ham maddelerimiz olmasına rağmen, hâlâ ithal malzemelere ihtiyaç duyuyoruz. 

Devlet mekanizması bir çok ham maddeye sahip olan bu güzel ülkemizi iplik, kumaş, makine parçaları, araç yedek parçaları, inşaat sektöründe en yüksek kaliteyi yapabilecek fabrika ve iş yerlerine imkân sağlamalı ve dolara bağlılığımızın önünü kesmelidir. Neden bizler üretmeye çalışmıyoruz?

Neden gençliğimizi kahve köşelerine itiyoruz?

Neden, Neden, Neden?

Bir çok neden var aslında üretimi, çalışmayı ümitsizlik temelleriyle inşa edilen bir gençlik, hayali tamamen çalışmadan kolay yoldan para kazanmaya odaklanıyor. 

Bediüzzaman’ın ifadelerinden anladığımız gibi;

☆ Ferd ve milletlerin en dehşetli bir hastalığıdır yeis yâni ümitsizlik, âcizlik ve korkudan kaynaklanır.

☆ Çalışmaya muvaffak olamayanlar yeise düşer. Yeis, aczden gelir. Yeis, korkakların âcizlerin işidir. Yeis, saadetin tahripçisi ve hayatın katilidir. Yeis, tembelliği netice verir. Çabuk yeise dönüşen hamiyet, hamiyet değildir. Kadere imân yeisin ve hüznün ilâcıdır. Merak duygusunun yerinde kullanılmaması, insanı tehlikeli bir yeise düşürür. Yeise karşı, “Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz!” kılıncı kullanılmalı. Şu halde ümit, imanın bir özelliğidir ve tevekkül ile yakından ilişkilidir.

Said Nursî Bediüzzaman bize öyle bir harita çizmişki bu asrın hastalığı olan iman ve inanç zayıflığının ana maddesi Yeis (Ümitsizlik) hastalığına çare sunuyor. 

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