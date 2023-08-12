10 günden az tatil dinlendirmiyor

Psikiyatri Uzmanı Dr. Mahir Yeşildal, tatilin verimli geçirilmesini, bedenen ve ruhen dinlenmek gerektiğini söyledi.

Yaz mevsiminin özellikle çalışanlar için tatil anlamına geldiğini belirten Dr. Mahir Yeşildal, tatilin de mutlaka verimli geçirilmesi gerektiğini söyledi. “Tatilde bedenin ve ruhun dinlenmesi gerekiyor” diyen Yeşildal, tatilin süresinin de çok önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “3 gece 4 gün bir tatil köyünde kalmak tatil yapmak demek değil, beynimizin tabiri caizse resetlenebilmesi için, yıl içerisindeki stresi atabilmesi, kendini yenileyebilmesi ve yeni bir yıla hazırlanabilmesi için ortalama en az 10 günlük tatile ihtiyaç var, 10 günün altındaki tatillerde yeterince dinlenilemez” Haber Merkezi

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