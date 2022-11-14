"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

10 yetişkinden biri diyabetli

14 Kasım 2022, Pazartesi 23:57
Diyabetin insülin hormonunun yetersizliği veya insülin etkisinin azalması sonucu kan şekeri (glukoz) artışı ile seyreden kronik metabolik bozukluk olduğunu söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Turan, “Hiperglisemi, yorgunluk, ağız kuruluğu, çok su içme, idrara çıkma, sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, kaşıntı, iştah artışı, kilo artışı veya zayıflama, bulanık görme gibi şikâyetlere neden olabilir” diye konuştu.

"Hazır ve paketli gıdalardan uzak durulmalı"

Obezite ve hareketsiz yaşam tarzının artmasına paralel olarak dünyada diyabet prevelansının (yaygınlık) giderek artış gösterdiğini işaret eden Doç. Dr. Turan, “Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun (IDF) 2021 verilerine göre, dünyadaki yaklaşık her 10 yetişkinden birinin diyabeti olduğu biliniyor, yine verilere göre bu hastaların yarısı diyabete sahip olduklarından habersiz yaşıyor.

Haber Merkezi

'Diyet, ilaç ve egzersiz ihmal edilmezse diyabet hiçbir problem oluşturmaz'
Arkadaşım diyabet
Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları - 7

 

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Terör tuzağına düşmeyelim

    Dünyadan mesaj yağdı

    Çözüm işgalin sona ermesiyle başlar

    Mahmud Abbas: BM'den ümidi kesmek üzereyiz

    'Alçakça yapılan bu terör saldırılarını el ele verip bertaraf edeceğiz'

    1 Kasım sürecinden herkes ders alsın

    10 yetişkinden biri diyabetli

    En büyük 'kirletici' onlar

    Terör saldırısında vefat eden Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara dualarla uğurlandı

    Terör saldırısında vefat eden anne ve kızı dualarla ebediyete uğurlandı

    Rusya: Pavlivka ele geçirildi

    Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin Meydan dualarla ebediyete uğurlandı

    Belçika’da gençlere alkol reklamı yasağı

    BM, İstanbul'daki terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı

    WhatsApp’a ‘rahatsız etmeyin’ özelliği geliyor

    New York Times'a tepki yağıyor - 11 Eylül'ü hatırlattılar

    Dimdik ayaktayız

    Ortak ses vermeliyiz

    O acıları tekrar yaşamayalım

    Süt ve peynir üretimi azaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu tuzağı artık bozalım
    Faruk ÇAKIR

    Tuzağı kuranlar tuzağa düşsün
    Ahmet BATTAL

    Kirli işin içindeki pis işler
    Genel

    Mahmud Abbas: BM'den ümidi kesmek üzereyiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şeyh Sünûsî’nin gidişi; Seyyid Rıza’nın idamı
    Cevher İLHAN

    “Devlet partisi”nden “parti devleti”ne…
    Süleyman KÖSMENE

    Hazret-i Âdem (as) üzerine tartışmalar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Terör tuzağına düşmeyelim
    Genel

    Dünyadan mesaj yağdı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.