"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

100 hastadan 6’sı yanlış doktora gidiyor

13 Aralık 2021, Pazartesi 21:35
Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Türkiye’de her 100 hastadan 6’sının hastanelerde yanlış branşlara başvurduğunu söyledi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, sağlıkta hekimlerden hastalara bütün datalara herkesin ulaşabileceği bir sistem kurmaya çalıştıklarını, sağlığı veriyle yönetme kültürünü etkin hale getirmek istediklerini söyledi. Sağlıktaki dijitalleşme çalışmaları kapsamında büyük başarı kazanan e-Nabız ve Hayat Eve Sığar (HES) uygulamalarının ardından yaklaşık 1,5 ay önce “Neyim Var” adlı yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini hatırlatan Şuayip Birinci, bu sistemde hastalara şikayetleri doğrultusunda hangi branş başvurmaları gerektiğinin önerildiğini anlattı. Dünyada benzer mobil uygulamalar olduğunu ifade eden Birinci, “O uygulamalar üzerinden gittik, ama bunu yaparken dünyada ilk olarak e-Nabız’daki datadan faydalanarak kişiye özel raporlar üretsin istedik. Temel çıkış noktamız şuydu: İnsanlar yanlış branşa gitmesinler, ikinci basamağa gereksiz yere gitmesinler, aile hekimiyle işlerini görsünler. Hem maliyet hem sağlık sisteminin üzerindeki yük azalsın hem de gerçekten kişi hasta olmadığı halde hasta muamelesi görmesin, kendisine de hasta muamelesi yapmasın” dedi.

‘Sistem kendi kendine öğreniyor’

Uygulamayı hayata geçirebilmek için öncelikle nitelikli veri toplamak gerektiğinin altını çizen Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, “Bu uygulamayı 5 yıl önce yapamazdınız, ancak gerçekten nitelikli veri toplarsanız, yapay zeka araçlarının yorumlayıp, kişiye sorulması gereken soruları sorup cevap vermesini sağlayabilirsiniz” diye konuştu. Uygulamanın yaklaşık 1,5 aydır hizmette olduğunu kaydeden Birinci, şöyle devam etti: “Neyim Var uygulamasını 1,5 aylık bir süreçte 10 milyon insanımız deneyimledi. İnsanımız çok meraklı. ‘Acaba neyim var?’ diye uygulamaya bakıp hastaneye gitmeyen de çok insan var. Belki de kaygılarını azaltmışız. Sistem kendi kendine öğrenen bir sistem. Örneğin hekim hangi tanıyı koyuyorsa, sistemin ön gördüğü tanılardan biri değil, farklı çıktıysa sistem de kendi kendine öğreniyor. Nitelikli bir yapay zeka çalıştırıyor arkada. Aslında hekime de yardımcılık yapıyor.” Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Neyim Var uygulamasının yanlış branşa gitme oranını ne kadar azaltacağını zamanın göstereceğini belirterek, “Normalde dünyanın her tarafında, Türkiye’de de benzer rakamlar var. Her 100 kişiden 6’sı yanlış branşa başvuruyor.” ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vergi zamları esnafın yükünü arttıracak

    Muhalif gazetelere ceza yağdı

    Geri adım atmak zorundalar

    Bu bütçede yok yok!

    Enflasyon, işletmeleri eziyor

    Galatasaray, Sivas'tan eli boş döndü

    Rus Wagner Gruba yönelik AB'den yaptırım kararı

    Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi 3-2 yendi

    100 hastadan 6’sı yanlış doktora gidiyor

    Millet İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı olacak

    Irak Cumhurbaşkanı: Yeni bir dönem başladı

    18 bin 796 vaka daha

    Omicron'dan ilk can kaybı İngiltere'de yaşandı

    İmamoğlu: Benim insanımın fukaralığı, benim içimi yakıyor

    İsrail Başbakanı, Abu Dabi Veliaht Prensi ile görüştü

    Kerkük’te akaryakıt krizi yaşanıyor

    Borrell: Ukrayna konusunda Rusya'ya net sinyal göndereceğiz

    Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha

    "Soykırımından kaçan Arakanlı Müslümanlar unutulmasın"

    'Sovyetler Birliği çöktükten sonra korsan taksi şoförlüğü yaptım'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara notları
    Ahmet BATTAL

    “Çok hızlı düzelecek”miş!
    Genel

    Geri adım atmak zorundalar
    Osman ZENGİN

    “El-aziz", nasıl “Elâzığ” oldu?
    Faruk ÇAKIR

    Göz boyama ile nereye?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    AYŞENUR AYDOĞDU

    Niyet ettim tesettüre girmeye!
    Genel

    Muhalif gazetelere ceza yağdı
    Ali FERŞADOĞLU

    Medrese, mektep ve cemaatler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türklükten dem vurup “Bozuk Avrupa”yı taklit etmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.