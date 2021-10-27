11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1’i kanser, 1’i prematüre doğan bebeklerde kalp hastalığı ve 1’i doğum sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan ilaç olmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yazılı açıklamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ilgili bilgileri paylaştı. Geri ödeme listesine 11 yeni ilaç eklendiğini belirten Bilgin, şunları kaydetti: “Bu ilaçların 1’i kanser, 1’i antidepresan, 3’ü immünosüpresant, 3’ü immunoglobulin, 1’i prematüre bebeklerde kalp hastalığı tedavisinde kullanılan, 1’i sezaryen sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan, 1’i sindirim sistemi ve metabolizma ilacı. Bunların 9’u ithal, 2’si yerli üretim. Bu son eklenen 11 ilaç ve yapılan düzenlemeler ile yurt içi ilaç listesinde 8 bin 362, yurt dışı ilaç listesinde 380 olmak üzere SGK tarafından ödenen ilaç sayısı toplam 8 bin 742’ye ulaştı.” AA

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