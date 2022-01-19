12 yaşın altında Covid-19 hastası yok mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada görülen vak’aların yaş dağılımına göre oranlarını duyururken 12 yaş altındaki çocuk vakaları dahil etmedi.

Bunun yanında uzmanların bildirdiğine göre çok fazla sayıda 12 yaş altı vak’a var. Konuyla ilgili Diken’e konuşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, “Sanki bütün solunum yolu virüsleri el ele verip hep birden saldırıya geçti. Cerrahpaşa’daki günlük ortalama hasta sayısı 80-90 iken bugünlerde 320-350’ye ulaştı. Bu dört kat artış demek. Sadece acile başvuran çocuk hasta sayısı 400’lere doğru tırmanmaya başladı. Çok ciddî bir artış yaşıyoruz” dedi. Haber Merkezi

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