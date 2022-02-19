13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, biri kanser ilâcı olmak üzere 13 ilâcın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmî web sitesinde SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın geri ödeme listesine 13 ilâcın ilâve edilmesine ilişkin kararın yayımlandığını belirtti. Biri kanser ilâcı olmak üzere listeye eklenen 13 ilâçtan 4’ünün ithal, 9’unun yerli üretim olduğunu kaydeden Bilgin, ilâçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceği bilgisini paylaştı. Bilgin, “İlâçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.” ifadesini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 133

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.