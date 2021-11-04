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5 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

1721 sınıf karantinada

04 Kasım 2021, Perşembe 17:00
MillÎ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1721 sınıfın karantinada olduğunu duyurarak, “Sistem kendi kendini kapatana kadar okullar açık olacak. Şu anda tüm sınıfları kapalı olan tek bir okulumuz yok.” dedi.

MillÎ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Covid-19 nedeniyle bugün itibarıyla kapalı olan sınıf sayısının 1721 olduğunu belirterek, “Sistem kendi kendini kapatana kadar okullar açık olacak. Eğer 850 bin sınıfın tamamı bu prosedür çerçevesinde iki vakayla kapanıyorsa okullar kapanmıştır’’ dedi.

Bakan Özer, CNN Türk’te canlı yayınlanan Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerin ve velilerin  Covid-19 açısından kaygılanması gereken bir durum olmadığını dile getiren Özer, “Sağlık Bakanlığı ile birlikte bu süreci yürütüyoruz. Sağlık Bakanlığı okulların açık kalması durumunda uyulması gereken kurallarla ilgili bir rehber hazırladı. Tüm öğretmenlerimizi o rehber çerçevesinde eğitimden geçirdik” diye konuştu.

Sistem sürekli rutinde

Özer, şu açıklamada bulundu: “Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu kritere göre... Biz aslında okul veya il, ilçe bazlı bir sistematik geliştirmedik. Bir sınıfta 10 gün içerisinde en az 2 Covid-19 vakası olursa o sınıfı 14 gün karantinaya aldık. Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu bunu 10 güne düşürdü. Hatta bir esneklik daha sağlandı. 5 gün içerisinde semptom göstermiyorsa öğrenci velisinin rızasıyla PCR yapıp negatif çıkarsa eğitime geri dönebiliyor. Eğitim sistemimizin ne kadar büyük ölçekli olduğunun farkında değiliz. 57 bin 108’i devlet olmak üzere 71 bin 320 okulumuz var. Bina demiyorum. Bir okulun birden fazla binası olabiliyor. 150 bine yakın bina var. 850 bin tane sınıf var. Bunun yaklaşık 600 bini devlet okullarında. Bugün itibarıyla kapalı olan sınıf sayısı 1721. Sistem kendi kendini kapatana kadar okullar açık olacak. Eğer 850 bin sınıfın tamamı bu prosedür çerçevesinde iki vakayla kapanıyorsa okullar kapanmıştır. Onun haricinde sistem sürekli rutinde. 10 günlük periyotlarla bazı sınıflar açılıyor, bazı sınıflar kapanıyor. Şu anda tüm sınıfları kapalı olan tek bir okulumuz yok.”

Haber Merkezi

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