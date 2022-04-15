19 ilde yoğun bakımlarda Kovid-19’lu kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 ilde yoğun bakımda yatan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının sıfır olduğunu bildirdi.

Koca, salgının seyrinin bu dönemde giderek etkisini azaltmaya başladığını belirterek, “Özellikle sıfır vaka olan, sıfır yoğun bakım hastası olan illerimiz olmaya başladı. 19 ilimizde, yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır.” diye konuştu. Bakan Koca, geçen yıl “Maskeli son yazımız olacak.” dediğini hatırlatarak, “Endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun.” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 106

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.