19 ilde yoğun bakımlarda Kovid-19’lu kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 ilde yoğun bakımda yatan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının sıfır olduğunu bildirdi.
Koca, salgının seyrinin bu dönemde giderek etkisini azaltmaya başladığını belirterek, “Özellikle sıfır vaka olan, sıfır yoğun bakım hastası olan illerimiz olmaya başladı. 19 ilimizde, yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır.” diye konuştu. Bakan Koca, geçen yıl “Maskeli son yazımız olacak.” dediğini hatırlatarak, “Endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun.” ifadelerini kullandı.
AA