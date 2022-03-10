2 gram tuzdan fazlası zarar

Dheir, 10 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, böbreklerin tükettikleri yiyecek ve içeceklerdeki zararlı maddeleri vücuttan atmak için 7 gün 24 saat çalıştığını, aynı zamanda D vitamini gibi yararlı maddeleri de sentezlediğini belirtti.

Tüketilen tuz miktarının önemli olduğuna işaret eden Dheir, şöyle devam etti: “Günde 2 gram, yani bir çay kaşığı kadar tuzdan fazlası böbreklerimiz için zararlı. Ülkemizde maalesef tuz tüketimi günlük ortalama 15 gram civarında. Böbreklerimiz fazla alınan tuzu vücuttan atmaya çalışıyor, bu yüzden tuz tüketimini mümkün oldukça azaltmamız gerekiyor. Ev salçaları, turşular, peynirler, yemeklere kattığımız tuz miktarı hepsi tuz tüketimini arttırıyor. Aşırı tuz kullanımı da çok ciddi tansiyon problemi oluşturacak şekilde kan basıncımızı yükseltiyor. Bu, uzun vadede 50’li yaşlarda her iki kişiden birinin tansiyon hastası olması anlamına geliyor” AA

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