2021’de 1,6 milyon kişi veremden öldü

Türkiye’de her yıl ocak ayının ilk pazar günü ile başlayan haftada toplumun tüberküloz (verem) hastalığı hakkında bilgilendirilmesi ve dikkatinin çekilmesi amacıyla “Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası” etkinlikleri düzenleniyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tahminlerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri tüberküloz basili ile enfekte olurken, bunların yüzde 5-10’unda aktif hastalık gelişiyor. En güncel verilerin ait olduğu 2021’de dünya genelinde yaklaşık 10,6 milyon yeni verem hastası ortaya çıkarken, 1,6 milyon insan verem sebebiyle can verdi. Verem, dünyada bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan ölüm sebepleri arasında Kovid-19’dan sonra ikinci sırada yer aldı. AA

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