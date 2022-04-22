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22 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

21 ilde yoğun bakımda Kovid-19 hastası yok

22 Nisan 2022, Cuma 16:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibarıyla Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayısının 21'e yükseldiğini bildirdi.

Koca, Adıyaman Valiliği ziyaretinde düzenlenen basın açıklamasında, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.​​​​​​​

Salgının günlük hayattan çıktığını ifade eden Koca, "Artık aşımız da var, ilacımız da var. Dünya genelinde belli bir toplumsal bağışıklığın artık oluştuğunu düşünüyoruz. Nitekim son dönemde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın neredeyse tamamı ileri yaş grubu ve ek hastalığı olan kişiler. Bugün itibariyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayımız 21'e çıktı. Bunlar arasında Adıyaman'ımız da var." dedi.

Salgın başladığından bu yana hastaneye yatış ve yoğun bakıma yatışta en düşük sayıların görüldüğünü aktaran Koca, şöyle konuştu:

"Ülkemiz genelinde görülen olumlu gidişat, Adıyaman'da da belirgin olarak hissedilmektedir. Koronavirüs süreci sağlık hizmetinin niteliği ve ulaşılabilirliği, sağlık altyapısının gücü ve sağlamlığı açısından Türkiye'nin dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ulaştığımız seviyeyi daha da ileri taşımaya kararlıyız."

Yapılacak bilim kurulu toplantısının en önemli toplantılarından biri olacağını aktaran Koca, "Bu toplantıyı doğrusu geniş katılımlı ve yüz yüze yapmak istiyoruz. O nedenle haftaya erteledik." ifadelerini kullandı.

Salgının giderek etkisini yitirdiğini anlatan Koca, şöyle devam etti:

"Hastane yükümüzün çok azaldığını artık biliyoruz. Bir taraftan da etkili olan aşılarımızın olduğunu biliyoruz. 3 çeşit aşımız biliyorsunuz vatandaşımızın tercihine sunuluyor. Bu anlamda TURKOVAC aşımız da üretilmeye devam ediyor. Herhangi bir tedarik sorunun olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle bu dönemde vatandaşlarımızın, hele belli bir yaş üzerinde olan, ek hastalığı olan vatandaşlarımızın asla ve asla hatırlatmak dozlarını ihmal etmemeleri gerekiyor. Yani salgın bitiyor artık aşıya ihtiyaç kalmadı gibi düşünmemeliyiz. Aşılı olan vatandaşlarımızın özellikle akciğer enfeksiyonunun daha az olduğunu hatta akciğere inmediğini biliyoruz. TURKOVAC’ın da özellikle Omikron varyantına önemli oranda etkili olduğunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Güvenle herkesin kullanması gerektiğinin altını çiziyorum. Hastane yükünün çok azaldığını, 21 ilimizdeki yoğun bakımların kapatılmaya doğru gittiğini ve bu süreçte özellikle ilk pikten sonra şu an Türkiye'de hastane yükünün en az olduğunu dönemi yaşıyoruz. Bu, son derece önemli. Halen Avrupa'da ve bir çok ülkede vaka sayılarını ve hastane yükünü hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin geldiği noktayı önemli buluyorum."

AA

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