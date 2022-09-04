26 kuruluşa ‘helâl akreditasyon’

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Helal Akreditasyon Kurumu’na (HAK) yapılan 73 başvurudan 26’sına akreditasyon kararı verildiğini, bunlarla birlikte 790 adet helal belgesinin akreditasyon güvencesine kavuşturulduğunu belirtti.

Bakan Muş, TBMM Genel Kurulu’na ulaştırılan bir kanun değişikliği vasıtasıyla akredite olmamış kuruluşların ülkemizde helal belgelendirme faaliyeti yürütmelerinin önüne geçilmesi öngörüldüğünü de ifade etti. Muş, açıklamasında “Öncelikli hedefleri ülkeler arasında kurulacak bir karşılıklı tanıma mekanizmasına dayanan ve böylece ticarette teknik engel teşkil etmeyen, ilgili tüm paydaşların ihtiyaçlarına cevap veren bir helal belgelendirme sisteminin tesisine katkı sağlamak olan HAK, İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı olarak faaliyet gösteren İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’nün yayımladığı, 43 ülkenin teknik düzeydeki ortak katkısıyla hazırlanan ve ülkemizce de uyumlaştırılarak milli standart haline getirilen helal standartlarını esas alarak faaliyetlerini sürdürmektedir” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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