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18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

'3 doz aşı 2 doz aşıya göre daha iyi koruyor'

18 Ağustos 2021, Çarşamba 20:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranı ve hastanelerde yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

"Tedbirlerde bir değişiklik yok"

Tedbirler hala aynı ve çok etkili ancak bizler sanki son hastamız da iyileşmiş, virüs yok olmuş gibi davranırsak hastalığın yayılması için tüm şartları sağlamış oluruz. Son günlerde temelsiz bir cesaretle hareket edenler var. Emin olun virüse de yiğitlik olmaz. Salgın hastalık bitmiş değil. Kimse ben gencim diye tedbirlerden vazgeçmemeli. Hiçbir vatandaşımız kapalı bir ortamda maskesiz bulunmamalı.

"3. doz aşı olanlar 2 doz aşı olanlara göre daha iyi korunuyor"

3. doz aşı olanlar 2 doz aşı olanlara göre daha iyi korunuyor. 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranı ve hastanelerde yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı.

"3 doz inaktif aşı en iyi korumayı sağlıyor"

3 doz inaktif aşı en iyi korumayı sağlıyor. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşların 3. doz aşı yaptırmasının gerekliliği anlaşıldı. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz ister mRNA ister inaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3. doz çalışması yeni yapılmaktadır.

"Veliler, çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor"

E-Nabız web sayfasından girerek veliler, çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır. Ülkemizde yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar.

Etiketler: aşı
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