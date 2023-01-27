3 milyon kişiye kanser taraması yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı’nca 2022’de 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ve aile hekimliklerince 2022’de 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını duyurdu. Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ‘’Bakanlığımız 2022’de 3 milyon kişiye kanser taraması yaptı. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ve aile hekimliklerince yapılan taramaların yaklaşık 800 Bini meme, 1,2 Milyonu kalınbağırsak, 700 Bini rahim ağzı kanseri taraması. Taramada tanı konanların tedavisi başladı.’’

Okunma Sayısı: 131

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.