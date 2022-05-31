30-50 yaş arasına böbrek taşı uyarısı

Sefaköy Medipol Üniversite Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Süleyman Sami Çakır, erkeklerin 3 kat daha fazla böbrek taşı oluşturduğunu, 30-50 yaşındakilerin ise riskli grupta sayıldığını söyleyerek uyarıda bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çakır, her 10 kişiden birinin böbrek taş oluşumuyla karşılaştığını belirtti. Çakır, şunları kaydetti: “Bütün taşlar tedavi gerektirmez. Taşınızın rahatsızlığa yol açması ve idrarla atılmaması halinde tedaviye ihtiyaç duyulur. İnsanlar genellikle böbrek ve üreter (böbrek ile mesane arasındaki idrarın taşınmasını sağlayan kanal) taşını ağrı ile ilişkilendirir. Ancak belirtiler taşın boyu, şekli ve idrar yollarındaki yeri gibi özelliklerine bağlı olarak değişkenlik göstererek tamamen ağrısız ile şiddetli düzeyde ağrılı arasında değişebilir. AA

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