32 bin liralık kanser ilacını SGK karşılayacak

İstinaf Mahkemesi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesince verilen, kanser tedavisinde kullanılan pembrolizumab etken maddeli ilacın bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması kararına itiraz etmişti.

Ankara 2. ve 23. İdare Mahkemeleri, İstinaf başvurusunun reddine karar verdi. Bu kararla birlikte Ankara Bölge İdare Mahkemesi, kanser tedavisinde kullanılan pembrolizumab etken maddeli ve yaklaşık 32 bin 514 TL değerindeki ilacın bedelinin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması gerektiğine karar verdi. Haber Merkezi

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