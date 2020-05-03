36 bin ‘hayalet’ taşıyıcı olabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye’de yaklaşık 36 bin kişinin hasta olduğu halde belirlenemeyen ‘hayalet‘ taşıyıcı olabileceğini açıkladı.

Bakan Koca: İyileşen hasta sayımız mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti

Hürriyet’in haberine göre Kara, “Dünyadan gelen veriler, ülkelerdeki vak’a sayılarının yüzde 30’u kadar semptomu olmayan, yani ‘hayalet’ taşıyıcı olduğunu gösteriyor. O zaman şu anda Türkiye’de 122 bin vak’a varsa, dışarıda belirleyemediğimiz 36 bin kişi semptom göstermeden hastalığı taşıyor ya da hastalığı geçirmiş olabilir” ifadelerini kullandı. “Semptom göstermeden hastalık taşıyanların tamamını tesbit etmek neredeyse mümkün değil” diyen Kara sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak dünyada ve Türkiye’de yeni geliştirilen antikor testleri artık daha iyi sonuç veriyor. Bu testlerle 10 kişiden 9’unu yakalamak mümkün hale geldi. Nüfusun tamamına yapamasak da belli örneklemlerle bu kişileri tesbit etmeye çalışıyoruz. Toplu çalışılan işyerlerine de artık test uygulanacak.”

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‘Kontrol altına aldık’ söylemleri tehlikeli

Ramazan Bayramı sonrası normalleşme çalışmalarının hız kazanacağı belirtirken, bazı uzmanlar önemli uyarılarda bulundu.

Cumhuriyet’in haberine göre, Samsun Tabip Odası Başkanı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Murat Erkan, yetkililer tarafından yapılan “Salgını kontrol altına aldık, bitiyor” tarzındaki söylemlerin çok tehlikeli belirterek şunları kaydetti: “Kurallar koyuluyor güzel. Ancak ‘salgını kontrol altına aldık, sönüyor’ tarzındaki açıklamalar çok tehlikeli. Vatandaşlarımız bu tür söylemler üzerine rahat davranabiliyor. Tüm dünyada nasıl mücadele ediliyorsa, o şekilde mücadele edilmeli. Samsun’da meselâ koronavirüsü vatandaşların dikkate almadıklarını görüyorum. Samsun Valisi, radikal kararlar almalı. Kendisine çağrı yapıyorum.”