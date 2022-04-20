38 sağlık çalışanı şiddete uğradı

Sağlık-Sen’in ‘Sağlıkta Şiddet Raporu’na göre mart ayında 38 sağlık çalışanlarını şiddete uğradı.

Rapora göre, 19 şiddet olayında 31 saldırganın 14’ü hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 8 saldırgan serbest bırakılırken, 9 saldırgan tutuklandı. Sağlıkta şiddet sorununun sona ermesi amacıyla büyük mücadele verdiklerini ifade eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Siyasi iradenin sağlıkta şiddete net tavır koyması çok önemli. Ancak sağlıkta şiddetin altında yatan sorunları da görmezden gelemeyiz. Sağlık çalışanları ağır iş yükü ve uzun süren nöbet saatleri altında eziliyor. (...) Çözüm koyma noktasında her geç kalınan gün sağlık sisteminin geleceğine vurulan bir darbedir” dedi. Haber Merkezi

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